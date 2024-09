BMW Golf Cup Maroc 2024 : résultats des qualifications régionales Centre à Bouskoura

Le weekend des 7 et 8 septembre 2024, le parcours du Casa Green de Bouskoura a accueilli les qualifications régionales de la BMW Golf Cup Maroc 2024 pour la région Centre. Ces journées se sont déroulées sous un soleil intense, avec des températures atteignant les 34°C, complétées par des vents imprévisibles de 40 km/h, rendant le parcours particulièrement technique.

Face à ces conditions exigeantes, les golfeuses et golfeurs amateurs ont non seulement répondu à l’appel, mais ont démontré une maîtrise exceptionnelle. La compétition s’est révélée à la hauteur des attentes, et les performances des participants ont su capter l’attention de tous.

Voici les noms des cinq qualifiés pour la finale nationale dans chaque série :

Catégorie Dames :

HADDIOUI Aïcha – RGAM HMITOU Niama – TTJC CHERKAB Lamyaa – RGAM NOUGAROU Majdouline – RGAM HASNAOUI AMRI Raja – PGC

1ère Série Messieurs :

BENCHERIF OUDGHIRI Hamad – CGGC BENIDER Salaheddine – TTJC LAIRINI Kacem – CGGC BENZEKRI Hassan – CGGC ESSIFER Hicham – RGAM

2ème Série Messieurs :

KHEIRI Mohamed – CGGC CHRAIBI Hamza – RGAM BERRADA Mehdi – RGAM EL BOUCHAIBI El Hadi – RGAM BENNIS Ali – TTJC

Le parcours du Casa Green Town a offert des conditions de jeu optimales, grâce à un travail remarquable des équipes sur place. Leur utilisation de systèmes d’irrigation innovants, incluant l’eau recyclée, a permis de maintenir des standards internationaux, offrant ainsi aux golfeurs un terrain à la hauteur de cette compétition d’exception.

Prochaines étapes :

21 septembre 2024 : Houara Golf Club à Tanger

26 octobre 2024 : Fairmont Royal Palm à Marrakech

3 novembre 2024 : Finale nationale au Bahia Golf Club à Bouznika

Ces phases régionales mènent à une grande finale qui se tiendra à Bangkok, en mars 2025, réunissant les meilleurs amateurs du monde entier.