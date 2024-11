La CFCIM encourage l’investissement dans les régions du sud

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) a récemment conclu une édition stratégique de ses Journées économiques Maroc-France dans les régions de Laâyoune Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.

Près de 50 chefs d’entreprises françaises ont pris part à cet événement, représentant divers secteurs clés tels que l’industrie, les énergies renouvelables et les technologies, et ont exploré les opportunités d’investissement et de collaboration qu’offrent les dynamiques territoires du Sud du Maroc. Cette édition marque une étape significative dans l’engagement de la CFCIM pour le développement économique régional, suite à l’ouverture de ses délégations à Laâyoune, Dakhla, et plus récemment à Guelmim.

Le programme des Journées économiques s’est articulé en deux étapes : une première phase à Laâyoune Sakia El Hamra, suivie d’une étape à Dakhla-Oued Eddahab. Lors de ces sessions, les participants ont pu assister à des présentations détaillées des Plans de Développement Régionaux, participer à des rencontres B2B, et visiter des sites stratégiques. Ils ont pu ainsi mieux comprendre les atouts économiques de ces régions, notamment dans des secteurs en croissance tels que la pêche, les infrastructures, et les énergies renouvelables, ouvrant la voie à des partenariats concrets.

Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la CFCIM, a souligné l’impact de cet événement pour le marketing territorial et le renforcement du développement régional. En réunissant les entreprises françaises et marocaines sur une plateforme d’échange, la CFCIM consolide son rôle de moteur économique dans les Régions du Sud. Pour Jean-Charles Damblin, Directeur Général de la CFCIM, ces Journées économiques permettent de renforcer les liens d’affaires franco-marocains tout en appuyant les ambitions de croissance des territoires du Sud, confirmant ainsi le rôle clé de la Chambre dans le développement territorial au Maroc.