AXA Maroc et ATTADAMOUNE : nouveau partenariat pour l’inclusion financière

AXA Assurance Maroc vient de procéder à la signature d’un partenariat avec ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, ce 28 octobre, renforçant son engagement pour l’inclusion financière au Maroc.

Cette collaboration, officialisée en présence des dirigeants d’AXA, d’ATTADAMOUNE et de leur partenaire ASK Gras Savoye, vise à offrir des solutions de protection assurantielle aux bénéficiaires de microcrédits. L’objectif principal est de répondre aux besoins des petits entrepreneurs qui accèdent au financement via ATTADAMOUNE, indique-t-on auprès d’AXA.

Ce partenariat repose sur une première expérience de coopération initiée en 2022, dans le cadre du programme « FORSA », dédié aux porteurs de projets dans divers secteurs économiques, notamment le tourisme, l’artisanat, le numérique et l’agriculture.

Selon Meryem Chami, Directrice Générale d’AXA Assurance Maroc & Afrique, cette collaboration permet de tirer parti de la proximité d’ATTADAMOUNE avec les populations vulnérables. « Nous capitalisons sur sa proximité avec les populations cibles pour toucher le plus grand nombre de citoyens, particulièrement ceux qui nécessitent une protection financière renforcée », a-t-elle souligné.

Pour Khaddouj Gharbi, présidente et fondatrice d’ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, cette démarche est cruciale pour assurer un changement durable. Elle a affirmé que l’engagement d’AXA en faveur de l’assurance inclusive permettra aux entrepreneurs de faire face aux risques financiers tout en renforçant leur sécurité.

En arrière-plan, l’entité AXA EssentiALL, spécialisée dans l’assurance inclusive, a joué un rôle déterminant dans cette initiative. Sous la direction de Garance Wattez-Richard, AXA EssentiALL contribue activement à la promotion de l’inclusion financière mondiale, apportant expertise et meilleures pratiques pour soutenir des programmes similaires à travers le monde.