Renault Group : performances exceptionnelles au premier semestre 2024

Renault Group affiche des résultats positifs pour le premier semestre 2024, avec une augmentation de 1,9 % de ses ventes globales, atteignant 1.154.700 véhicules. La stratégie en Europe, où les ventes ont grimpé de 6,7 %, a joué un rôle clé.

Renault, avec une hausse de 8,2 % en Europe, et Dacia, avec une augmentation de 4,0 %, ont largement contribué à cette croissance. La marque Alpine a enregistré une progression impressionnante de 47,7 %, grâce à sa gamme élargie.

Le groupe a renforcé sa position sur le marché européen, se plaçant troisième en volume de ventes, avec 847.623 véhicules. En France, Renault reste la marque leader, avec 214.881 véhicules vendus. À l’international, des progrès significatifs ont été réalisés en Turquie, au Brésil et au Maroc. La stratégie de Renault repose sur une forte présence dans les segments C et supérieurs, avec des modèles comme l’Austral et l’Espace E-Tech full hybrid.

Les ventes de véhicules électrifiés représentent 29,6 % des ventes en Europe, grâce à la popularité des motorisations hybrides, qui ont vu une augmentation de 59,6 % par rapport à l’année précédente. Renault est la deuxième marque en Europe pour les véhicules hybrides, avec des modèles comme la Clio, l’Austral et le Captur. Les véhicules électriques, quant à eux, représentent près de 12 % des ventes de Renault, avec des lancements prévus pour le Scenic E-Tech electric et la Renault 5 E-Tech electric.

Dacia continue de progresser, avec une augmentation de 3,8 % des ventes mondiales, atteignant 358.497 unités. Le Sandero reste le véhicule le plus vendu en Europe, tous canaux confondus. La marque se prépare à lancer le Dacia Bigster, un futur SUV du segment C, prévu pour 2025. Alpine, quant à elle, a marqué le début de son ère électrique avec l’A290, une citadine sportive 100 % électrique.

Le portefeuille de commandes de Renault Group en Europe reste solide, représentant 2,6 mois de ventes prévisionnelles. Avec dix nouveaux modèles lancés en 2024, le groupe continue de renforcer son effort d’électrification et son développement sur les marchés internationaux, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur automobile.