Maroc Telecom : chiffre d’affaires en hausse à 18,26 MMDH à fin juin 2024

Le groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 18,26 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2024, en hausse de 0,9%. Cette évolution est soutenue par l’essor des activités dans les filiales Moov Africa (+3,7%).

Le groupe Maroc Telecom maintient sa dynamique en Afrique subsaharienne et affiche des résultats opérationnels solides au premier semestre 2024, conformes à ses objectifs, témoignant ainsi de la robustesse de ses fondamentaux, relève l’opérateur national.

Le Groupe soutient la croissance de ses activités par des investissements significatifs et met en œuvre des programmes d’optimisation des coûts afin d’assurer une profitabilité élevée, affirme la même source, notant qu’il adapte proactivement son offre de produits et services, en restant à l’écoute des mutations de ses marchés et des besoins de ses clients.

Ainsi, le chiffre d’affaires des filiales Moov Africa s’améliore de 3,7% sur les six premiers mois de l’année à 9,32 MMDH, tiré par la bonne performance de la Data Mobile (+18,2%), de l’Internet Fixe (+21,6%) et du Mobile Money (+4,6%).

Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales progressent de 4,3%. Au niveau des activités au Maroc, elles ont affiché à fin juin 2024 une baisse de 1,6% par rapport à la même période de 2023 et s’établit à 9,52 MMDH.

Les revenus de la Data Fixe continuent de porter le chiffre d’affaires Fixe, compensant en partie la baisse du chiffre d’affaires Mobile.

Au terme du premier semestre 2024, le chiffre d’affaires Mobile est en baisse de 4,6% par rapport à la même période de 2023 pour atteindre 5,47 MMDH.