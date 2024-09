Nouvelle DS 7 : la collection Antoine de Saint Exupéry disponible au Maroc

À l’instar du monde de la haute couture, DS Automobiles présente des collections chaque année. Ces propositions inédites sont l’expression d’un savoir-faire reconnu qui incarne les valeurs de DS Automobiles.

La Collection 2024 est une riche collaboration avec un emblème de l’histoire de France ; un homme qui était à la fois un poète et un voyageur, un auteur et un héros : Antoine de Saint Exupéry.

Inspirantes à plus d’un titre, ses histoires donnent naissance à trois modèles aux attributs distinctifs, liés à quatre de ses œuvres : Le Petit Prince, Courrier Sud, Citadelle et Vol de Nuit.

Antoine de Saint Exupéry : héros aux multiples facettes entré dans la légende

Humaniste, conteur, aviateur, scientifique ou artiste… Antoine de Saint Exupéry est entré dans la légende à plus d’un titre. Depuis le cœur du XXe siècle, il incarne l’esprit d’aventure, la créativité et la compassion à travers ses exploits dans les airs et son œuvre littéraire.

Dès sa prime jeunesse, Antoine de Saint Exupéry s’est épris des cieux et de leurs constellations.

Antoine de Saint Exupéry a ensuite étoffé son parcours aéronautique en qualité de pilote de ligne au service de diverses compagnies aériennes. Ses pérégrinations en solitaire, voguant à travers les immensités désertiques du Sahara lors de vols nocturnes, ont été une source d’inspiration fertile pour son œuvre littéraire. Ses périples dans les airs ont enivré son imaginaire et engendré nombre de ses récits les plus éminents, dont « Courrier Sud » et « Vol de nuit ».

C’est avec l’éclosion de « Le Petit Prince » en 1943 qu’Antoine de Saint Exupéry a véritablement conquis les cœurs à l’échelle planétaire. Ce conte poétique, agrémenté de ses propres illustrations, narre l’épopée d’un jeune prince émanant d’une lointaine planète, à la rencontre d’un aviateur échoué dans les sables brûlants du désert.

Au travers des péripéties du Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry aborde subtilement des thématiques universelles telles que l’amour, l’amitié, la solitude ou la quête de sens, envoûtant ainsi des millions de lecteurs par-delà les frontières. « Le Petit Prince » est ainsi devenue l’œuvre littéraire la plus traduite au monde.

Engagé dans les forces françaises alliées sous commandement américain au cours de la Seconde Guerre mondiale, il a trouvé la mort lors d’une mission de reconnaissance aérienne le 31 juillet 1944, son appareil sombrant au large des rivages méditerranéens.

Bien que sa destinée se soit tragiquement écourtée, l’héritage d’Antoine de Saint Exupéry perdure à travers son œuvre intemporelle. En sa qualité d’écrivain, il saisit avec finesse l’essence même de l’humanité et de la condition humaine, tandis qu’en tant qu’aviateur, il incarne l’esprit d’aventure et de bravoure.

Sa philosophie de vie, exhalée des pages de « Le Petit Prince », résonne encore aujourd’hui auprès des lecteurs de tous horizons, perpétuant ainsi le rappel de l’importance de l’amour, de l’amitié et de la splendeur du monde qui nous enveloppe. Ainsi, Antoine de Saint Exupéry demeure indubitablement le symbole immortel de l’aspiration humaine à toucher les étoiles.

Fruit de l’inspiration puisée dans cette légende française, sa production universelle et une passion commune pour l’évasion, DS Automobiles a conjugué ses efforts avec la Succession Saint Exupéry – d’Agay, représentant les héritiers et ayants-droits d’Antoine de Saint Exupéry, afin de concevoir la

Collection Antoine de Saint Exupéry. D’un travail collectif sont nés cette collection, racontant une histoire, sous la signature Antoine de Saint Exupéry.

Collection Antoine de Saint Exupéry : une collection inspirée

Proposée sur DS 7 au Maroc, la Collection Antoine de Saint Exupéry présente une signature exclusive commune, étroitement liée à l’histoire de l’aventurier. Elle vient lui rendre hommage à l’occasion des 80 ans de sa disparition.

La DS 7, inspirée de l’une des œuvres d’Antoine de Saint Exupéry, est notamment disponible avec une nouvelle teinte spécifique « Vol de Nuit ». Cette peinture nacrée composée de pigments amène de subtils reflets dorés tels un ciel étoilé à l’aube.

L’ambiance intérieure reprend les codes des aviateurs de la première moitié du XXe siècle avec un cuir Nappa Brun Criollo chaleureux, généreux au toucher et résistant, qui illustre un savoir-faire unique et l’emploi de belles matières chères à DS Automobiles. Les cuirs sont accompagnés d’une technique de broderie innovante sur les décors de planche de bord, évoquant la trainée d’un avion.

Différents badges intérieurs et extérieurs, ainsi que des plaques apposées sur les seuils de porte, complètent la signature exclusive de la Collection Antoine de Saint Exupéry. Ces plaques comportent des citations et des dessins, issus des œuvres d’inspiration, et la signature Antoine de Saint Exupéry complétée par un logo « speedform ». Son esquisse évoque le fuselage d’avion. L’hélice placée au centre rappelle une étoile qui pouvait servir de guide aux aviateurs et plus généralement aux voyageurs.

DS 7 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY : « il est le chemin de l’échange entre les étoiles et nous », Citadelle.

DS 7 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY tire son inspiration de « Citadelle », un recueil de réflexions sur la condition de l’homme, posthume à l’auteur. La puissance de l’œuvre se marie à celle du modèle, dont la silhouette évoque le confort et la sécurité.

Pour le plus grand plaisir de ses occupants, DS 7 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY dévoile un intérieur OPÉRA Brun Criollo inédit. Le cuir Nappa est accompagné d’une broderie Tramontane et de surpiqûres point-perle Terre de Cassel. Un badge « Antoine de Saint Exupéry » signe la planche de bord et s’ajoute à la citation « Il est le chemin de l’échange entre les étoiles et nous » et au dessin d’étoiles apposés sur les seuils de portes avant.

D’autres broderies et l’accoudoir Brun Criollo donnent une touche d’élégance supplémentaire. Le volant est entièrement gainé de cuir Noir Basalte, notamment le couvre airbag. Les sièges avant sont chauffants, massants et ventilés et l’équipement agrémenté de vitres acoustiques pour un confort optimisé.

À l’extérieur, un nouveau badge « Antoine de Saint Exupéry » prend place sur les portes et un inédit centre de roues teinte Vol de Nuit souligne l’exclusivité de cette Collection.

DS 7 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY est proposée au Maroc avec le moteur Diesel BlueHDi 130. Deux teintes sont disponibles : la teinte spécifique Vol de Nuit, ainsi que Noir Perla Nera.

Tarifs

DS 7 BlueHDi 130 Automatique ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY : 478 000 DH