DS ART TALENTS 2023 : DS met les projecteurs sur les talents marocains

DS Automobiles a annoncé les gagnants de la deuxième édition de DS ART TALENTS 2023. Comme à son habitude, cette initiative vise à soutenir les jeunes artistes marocains dans les domaines de la peinture et de la photographie.

Cette année, le concours a vu émerger de nouveaux talents et a permis au public lui aussi de jouer un rôle décisif dans le processus de sélection. En effet, nouveauté de cette année ; la marque DS Automobiles attribue un 3ème prix, celui du « PUBLIC AWARD » qui est désigné suite aux votes des internautes.

Le processus de sélection

Comme pour l’édition précédente, le processus de sélection a été minutieux, allant de l’inscription initiale à la création d’œuvres sur le thème de la lumière « faisant rappel au DS Light Veil » élément phare de la nouvelle DS 7 lancée par la marque DS Automobiles en Mars dernier. Un comité interne a ensuite désigné les 10 finalistes du concours, qui étaient en lice pour la deuxième phase, à l’issue de laquelle, les candidats présenteront leur œuvres en audition individuelle devant le jury officielle à la DS Gallery. A la clé de cet appel à candidature, les gagnants bénéficieront d’un accompagnement en communication, une exposition organisée à la DS Gallery ainsi qu’une dotation de 20.000 dirhams pour chaque gagnant des deux catégories.

Par ailleurs, pour la première fois, la communauté digitale a également été invité à participer en exprimant son avis sur les œuvres des deux catégories via les réseaux sociaux, désignant ainsi le premier lauréat du « DS Public Award » qui a bénéficié à son tour d’une dotation de 5.000 DH.

Un panel d’artistes célébré

Mohamed Mourabiti : artiste autodidacte, il compte de nombreuses expositions personnelles au Maroc et à l’étranger. Son attrait pour la peinture ne date pas d’aujourd’hui. D’aussi loin qu’il se souvient, Mourabiti a toujours aimé peindre. Quand il a quitté le lycée pour travailler, il s’est astreint à un emploi du temps strict pour apprendre la peinture sous la férule des professeurs des arts plastiques au lycée Jaber Ibnou Hayane à Casablanca. Avec le temps, le désir de peindre est devenu si impérieux que l’intéressé a choisi des professions qui lui ont permis de consacrer le plus clair de son temps à sa passion.

Les tableaux de Mourabiti se caractérisent par une économie dans l’utilisation des couleurs et un traitement équilibré de la surface de la toile. Dans un style dépouillé, il cherche à contextualiser des faits courants en mettant l’accent sur leur caractère vulnérable, d’où son travail sur les antennes paraboliques, sur les murs et tout récemment sur les coupoles maraboutiques. Par la couleur, souvent rouge brique, les toiles de Mourabiti renvoient à la ville rouge : Marrakech.

Mourabiti a fondé l’espace d’art Al Maqam à Tahannaout. Il a séjourné à la Cité des arts en 2008. Ses œuvres ont intégré plusieurs collections publiques et privées parmi lesquelles : le Musée national d’Amman, le Musée FAAP de Sao Paulo, la Fondation Sachoua Foundation à Londres, la Fondation Viscusi Anthony Margo à New York.

Yassine Alaoui Ismaili : alias « Yoriyas », breakdancer professionnel puis photographe de talent depuis 2015. Il bénéficie d’une reconnaissance internationale et a été récemment identifié par le New York Times comme l’un des artistes à suivre.

De la performance à la photographie, son travail se consacre à la manière dont nous habitons et nous approprions l’espace urbain et public. Il documente la vie quotidienne et rend compte des changements sociétaux au Maroc – tout particulièrement à Casablanca, sa ville de résidence – et en Afrique. Ses images, prises sur le vif, se distinguent par leur qualité intuitive et une attention particulière pour la couleur.

Yoriyas tire parti de son expérience chorégraphique pour proposer des points de vue inédits. Ses scènes instantanées témoignent aussi d’une véritable maîtrise de l’espace et du mouvement. Son intérêt pour les mathématiques et les échecs se perçoit dans la composition à la fois équilibrée et complexe de ses images, et qui inclut différents plans. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix de la Photographie Africaine – CAP Prize 2018 et le Prix des Amis de l’Institut du Monde Arabe pour la jeune création contemporaine 2019 et le prix Taklif du Festival Danse Contemporaine On Marche Marrakech 2023.

Sofia Benbrahim : entrepreneure passionnée, créative et visionnaire, qui a su marquer de son empreinte l’industrie des médias et du contenu numérique au Maroc. En tant que startupper, elle a fondé Shoelifer.com, magazine 100% digital spécialisé dans le lifestyle et le luxe, qui s’est rapidement imposé comme leader incontesté de son secteur.

Grâce à son sens de l’innovation et sa détermination sans faille, Sofia a repoussé les limites du contenu numérique en créant des expériences uniques pour ses lecteurs. Elle a développé une plateforme de qualité supérieure, qui a su séduire une audience exigeante avec des reportages exclusifs et des interviews de personnalités de renom, tout en proposant une esthétique visuelle impeccable.

Khadija Dinia : alias « Didije » est une journaliste influenceuse. Créative, elle jongle entre papier et digital, en s’inscrivant aux tendances du moment. Elle met sa plume, son regard et son coeur au service du beau, valorisant tout type de contenu. Journaliste, passionnée de mode, d’automobile et de voyages, Khadija Dinia la touche-à-tout, rayonne avec une énergie débordante et contagieuse. Forte de son expérience dans le milieu de la presse féminine au Maroc, elle exerce aujourd’hui en tant que journaliste indépendante. Professionnelle de l’image, des mots et du digital, elle se positionne dans la création de contenu prémium pour les marques, la rédaction de discours politiques, le conseil en image et l’accompagnement dans les réseaux sociaux. Après un parcours, 100% littéraire dans l’enseignement français, elle intègre une école d’arts plastique où elle développe son sens esthétique. Propulsée dans le monde des médias, elle entreprend une formation en marketing digital pour s’adapter au changement et à la modernité.

EL Hadi Fekrouni : a été couronné grand gagnant de la catégorie peinture, tandis que Rida TABIT a remporté le titre convoité de la catégorie photographie.

Chama Bekri : candidate de la catégorie « Peinture » a été élue gagnante du « PUBLIC AWARD » suite aux votes de plus de 700 internautes sur les réseaux sociaux.

Quand DS Automobiles met le spot sur les talents marocains

L’initiative DS ART TALENTS, lancée par DS Automobiles en 2022, met en lumière la créativité des jeunes artistes marocains et leur offre une visibilité nationale pour développer leurs talents.

« DS ART TALENTS est la preuve de l’engagement de DS Automobiles dans la promotion de l’art, de l’innovation et de la créativité », a déclaré Nawal Afiq, directrice de la marque DS Automobiles.

Afin de clôturer cette nouvelle Expérience DS ART TALENTS, dans une ambiance conviviale et festive, les gagnants ont été primés en présence des membres du jury DS ART TALENTS ainsi que des équipes DS Automobiles et de tous les autres participants.

Tout en continuant sur une note artistique et chaleureuse, l’événement ne s’est pas arrêté là. La cérémonie a été suivie par le vernissage d’une exposition exceptionnelle sous le thème de « AZZAHIR WA AL BATIN » mettant en vedette les anciens lauréats de la première édition de DS ART TALENTS, Ilyas Baha et Naoual Bazzi, parrainés par le grand artiste Mohamed Mourabitti, auprès duquel les anciens lauréats ont eu l’opportunité de bénéficier d’une résidence artistique de deux semaines à « AL MAQAM », un espace spécialement conçu par l’artiste pour former et accompagner les jeunes talents dans un environnement propice à la création.