Le nouveau Bureau Exécutif de l’APSB reçu par la présidente de l’AMMC

Les nouveaux membres du bureau exécutif de l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB) ont été reçus par Nezha Hayat, Présidente de l’Autorité Marocaine des Marchés des Capitaux (AMMC), accompagnée de ses équipes en charge des activités de marché, au cours d’une réunion tenue le 19 Juillet.

Cette rencontre a vu la participation du Président de l’APSB, Amine Maamri, de ses Vice-Présidents, Majd Guebbas, Ali Hachami et Kawtar Hsaine, et de sa Directrice Générale, Sanaa Adyel.

La Présidente de l’AMMC a félicité le nouveau bureau pour sa récente élection et leur a adressé ses vœux de réussite et de succès dans l’accomplissement de leurs missions pour renforcer le rôle important auquel aspire l’APSB, notamment celui de contribuer à la promotion et au développement du Marché des capitaux marocain, de la Bourse de Casablanca, et des activités des sociétés de bourse.

Au cours de cette réunion, les participants ont échangé sur les projets structurants en cours et sur la nouvelle feuille de route de l’APSB ainsi que sur les différentes actions à mettre en place pour le développement du marché boursier et l’amélioration de son attractivité.

L’APSB s’étant toujours donnée pour mission d’être un acteur actif et une force de proposition, a confirmé sa volonté d’accompagner l’AMMC dans la mise en œuvre de l’ensemble des mesures règlementaires pour la mise en place d’un marché des capitaux qui contribuera à une croissance économique durable et inclusive.