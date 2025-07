L’AMMC accueille la 23e session de l’institut francophone de la régulation financière

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) organise du 30 juin au 2 juillet 2025 à Rabat, la 23ᵉ session de l’Institut Francophone de la Régulation Financière (IFREFI) avec en ouverture, une conférence internationale sur le thème : « Financement des infrastructures : enjeux et rôle des marchés de capitaux »

Rendez-vous majeur de la régulation financière, cette 23e session rassemble les autorités de supervision des marchés de capitaux francophones autour de trois temps forts : une conférence internationale, la réunion des Présidents des autorités membres de l’IFREFI et un séminaire technique.

Une conférence internationale consacrée au financement des infrastructures

Organisée par l’AMMC à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat, cette conférence a réuni régulateurs, experts internationaux et acteurs et professionnels du marché des capitaux pour des échanges autour des défis et des opportunités liés au financement des infrastructures, levier essentiel du développement économique, notamment dans les pays émergents.

Quatre panels thématiques et plusieurs interventions de haut niveau ont permis d’explorer les modèles de financement innovants, les mécanismes de mobilisation des marchés, la participation des investisseurs particuliers aux projets d’infrastructure, ainsi que le rôle des marchés dans le financement d’investissements productifs et durables.

Dans les allocutions d’ouverture, M.Nasser SEDDIQI, Directeur du pôle Métier à l’AMMC a ainsi déclaré « L’investissement en infrastructures constitue un enjeu stratégique majeur : Des infrastructures modernes et durables sont nécessaires pour soutenir le développement économique, accompagner la croissance démographique et l’urbanisation de nos sociétés, et accélérer la transition vers des économies durables et résilientes, capables de relever les défis actuels et futurs.»

Jean-Paul SERVAIS, Président de l’Autorité belge des Services et Marchés Financiers et Président de l’IFREFI, a également déclaré « En tant qu’institut promouvant la coopération internationale, l’IFREFI est à mes yeux une organisation importante afin de mettre en exergue ce qui nous rassemble. En tant que Président de l’OICV, je suis aussi convaincu que c’est par le dialogue et la concertation que nous parvenons à établir des standards minimums communs, qui répondent collectivement à des risques communs. Aujourd’hui, les priorités politiques mettent l’accent sur la croissance économique et la compétitivité, ce qui passe par le développement des infrastructures. Les normes internationales, telles que celles de l’OICV, fournissent des bases solides nécessaires au développement économique, ce qui permet d’atténuer la fragmentation réglementaire, au profit d’une allocation efficace du capital et en tenant compte des innovations financières. »

Mme Marie-Anne BARBAT-LAYANI, Présidente de l’Autorité des Marchés Financiers de France, Secrétariat de l’IFREFI a quant à elle déclaré dans son intervention « Dans le cadre de cette conférence internationale organisée par l’AMMC, nous avons eu des échanges très instructifs avec la communauté de régulateurs francophones de l’IFREFI et de nombreuses parties prenantes du secteur privé marocain sur le financement des investissements productifs et des infrastructures. Nous le savons, les besoins d’investissements sont colossaux partout dans le monde pour accompagner la double transition écologique et numérique, développer les infrastructures et le tissu productif, et soutenir nos économies. Pour ce faire, il nous faut mobiliser plus efficacement les marchés de capitaux et l’épargne abondante des ménages. En Europe, c’est tout le sens du projet d’Union de l’Epargne et de l’Investissement : c’est le grand projet de notre génération, après le passage réussi du passage à l’Euro, et l’AMF y apporte tout son soutien. »

Créé en 2002 à Rabat, l’IFREFI regroupe aujourd’hui près d’une trentaine d’autorités de régulation des marchés financiers de l’espace francophone. L’Institut œuvre à renforcer la coopération entre ses membres, à promouvoir l’échange d’expertises et à accompagner l’émergence de marchés de capitaux transparents, efficients et intégrés.

En organisant cette 23ᵉ session, l’AMMC réaffirme son engagement à l’international et sa volonté à encourager le dialogue et la coopération entre régulateurs, pour soutenir le développement de marchés des capitaux durables, inclusifs et résilients, au service du financement des économies.

S.L.