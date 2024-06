Inauguration de l’Hôpital International Ibn Nafis à Marrakech par le Groupe AKDITAL

Le Groupe AKDITAL annonce l’inauguration officielle de l’Hôpital International Ibn Nafis à Marrakech. Cet événement marquant s’est tenu le lundi 24 juin 2024 en présence de Farid Chourak, Wali de la région Marrakech-Safi, du Dr. Rochdi Talib, Président-Directeur Général d’AKDITAL, et du Dr. Jaouad Zakaria, vice-président d’AKDITAL.

Situé dans la ville ocre de Marrakech, l’Hôpital International Ibn Nafis est une infrastructure de santé moderne offrant une capacité de 100 lits d’hospitalisation. Spécialisé en oncologie, l’hôpital propose des traitements avancés en chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, radiothérapie, et curiethérapie. En plus de ces traitements, l’hôpital dispose de pôles d’excellence en hématologie, greffe de moelle, chirurgie carcinologique, radiologie, médecine nucléaire, sénologie et endoscopie, biologie entre autres.

L’ouverture de l’Hôpital International Ibn Nafis à Marrakech a permis la création de 194 emplois, dont 155 dans le domaine paramédical, contribuant ainsi au développement économique local. Cette inauguration marque la deuxième ouverture du Groupe AKDITAL en 2024, après la Clinique Internationale de Khouribga. D’autres inaugurations suivront cette année à Essaouira, Tétouan, Errachidia, Benguerir, Dakhla, Taroudant, Kénitra, Meknès et Rabat.

Les installations de l’Hôpital International Ibn Nafis comprennent 2 appareils de radiothérapie de dernière génération (halcyon et EDGE), 41 fauteuils de chimiothérapie, 8 boxes de réanimation polyvalente et 6 blocs opératoires ultra-modernes. Ces équipements de pointe permettent à l’équipe médicale qualifiée de fournir des soins de haute qualité, en accordant une attention particulière à la prise en charge complète et personnalisée des patients atteints de cancer. Le pôle d’oncologie de l’Hôpital propose des traitements avancés utilisant les dernières technologies pour offrir des soins efficaces et personnalisés.

En plus de son pôle d’oncologie, la structure médicale offre des services spécialisés en hématologie, chirurgie carcinologique, greffe de moelle, médecine nucléaire, sénologie et bien d‘autres, ainsi qu’une unité de soins intensifs en oncologie et unité de soins intensifs en hématologie. Chaque spécialité est soutenue par une équipe médicale dévouée et des installations modernes, garantissant des soins de haute qualité et une approche personnalisée pour chaque patient.

L’Hôpital International Ibn Nafis à Marrakech offre un parcours patient optimisé et sécurisé, conçu dans une perspective d’excellence des soins. Cette approche novatrice garantit un accompagnement individualisé tout au long du parcours de soins. Le service d’urgence de l’Hôpital est disponible 24h/24 et 7j/7, pour répondre aux besoins médicaux urgents des patients. L’équipe médicale d’urgence, composée de médecins expérimentés et de personnel paramédical dédié, est prête à intervenir rapidement pour fournir les meilleurs soins possibles.

Par ailleurs, l’établissement abrite un laboratoire d’analyses médicales et un centre de radiologie complet, équipé d’une IRM, d’un scanner, d’une radiographie standard, d’une échographie et d’une mammographie. Ces installations de pointe sont conçues pour optimiser les parcours des patients et accélérer les processus de diagnostic et de prise en charge des maladies. La gestion des données médicales des patients est totalement digitalisée et centralisée, permettant un accès instantané et sécurisé, renforçant ainsi l’efficacité des soins prodigués à l’Hôpital International Ibn Nafis à Marrakech.

L’Hôpital prend en charge le patient dans sa globalité et non seulement la maladie. La médecine intégrative est une priorité dans notre centre avec des groupes de paroles, des séances de manucure-pédicure, des massages, du yoga et d’autres activités culinaires et artistiques, assurant ainsi une prise en charge globale des patients.

L’Hôpital International Ibn Nafis constitue la deuxième ouverture réalisée par le Groupe AKDITAL en ce début d’année 2024, portant ainsi à vingt-trois (23) le nombre d’établissements de soins opérés par le Groupe à ce jour et étendant sa présence à onze (11) villes. Cette ouverture s’inscrit dans le cadre d’une série de onze (11) lancements programmés pour cette année, suivie du développement de nos établissements de santé dans plusieurs autres villes telles qu’Essaouira, Tétouan, Errachidia, etc. Cette expansion témoigne de l’efficacité et de la performance du Groupe AKDITAL dans le déploiement d’infrastructures hospitalières de haut niveau, répondant aux normes internationales les plus exigeantes.