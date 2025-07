AKDITAL annonce l’acquisition de Abdul Rahman Al Mishari Hospital à Riyadh

Le Groupe AKDITAL, premier acteur privé de santé au Maroc, annonce la signature d’un protocole d’accord avec la société Dr Abdul Rahman Al Mishari for Development LLC pour la location et la gestion de Abdul Rahman Al Mishari Hospital, établissement hospitalier privé multidisciplinaire de référence situé à Riyadh, au cœur du quartier Al Olaya, centre économique névralgique de la capitale du Royaume d’Arabie Saoudite

Cette opération marque une étape stratégique majeure pour le Groupe AKDITAL, qui concrétise ainsi le lancement de son processus d’internationalisation, conformément à sa vision de développement international.

Fondé en 1987 par le Dr. Abdul Rahman Al Mishari, gynécologue de renom en Arabie Saoudite, l’hôpital s’est distingué par son excellence médicale et son engagement envers les standards internationaux de qualité. Doté de plus de 140 lits d’hospitalisation et fort de plus de 500 collaborateurs, l’établissement propose une large offre de soins couvrant les activités médico-chirurgicales multidisciplinaires et plus de 44 cliniques de consultation.

Abdul Rahman Al Mishari Hospital jouit d’une reconnaissance nationale et internationale, attestée par des distinctions prestigieuses et par ses accréditations nationales et internationales parmi lesquelles :

Saudi Central Board For Accreditation Of Healthcare Institutions (CBAHI), Joint Commission International (JCI), Accreditation Canada, American Association of Continuing Medical Education (AACME)

L’acquisition est soumise à l’accord des autorités Saoudiennes de tutelle.

À travers cette opération structurante, le Groupe AKDITAL réaffirme sa volonté d’exporter son modèle de qualité, de performance médicale et d’humanisme au-delà des frontières marocaines, en s’inscrivant dans les objectifs de développement durable et de coopération entre les Royaumes du Maroc et d’Arabie Saoudite.