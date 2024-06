PMI Étend son réseau avec l’ouverture de nouveaux IQOS Stores à Tanger

Philip Morris International (PMI) poursuit l’implémentation de sa vision d’un avenir sans fumée au Maroc, en étendant sa présence sur le territoire national. Après Casablanca, Rabat et Marrakech, PMI Maghreb renforce son réseau par l’ouverture de deux IQOS stores dans la ville de Tanger.

Installés dans le centre commercial Socco Alto ainsi qu’au centre-ville de Tanger, ces espaces sont dédiés à sa nouvelle technologie de tabac chauffé, IQOS ILUMA. En effet, ces nouveaux points de vente s’ajoutent aux 21 stores implantés depuis le lancement de la commercialisation de la technologie IQOS au Maroc de plus store en ligne.

Taylan Süer, Directeur Général de Philip Morris Maghreb, a déclaré : « l’ouverture de ces stores permettra d’accompagner les fumeurs adultes de Tanger et sa région qui ont fait le choix de quitter la cigarette en changeant vers des produits à risque réduit, tels que la technologie IQOS » et d’ajouter, « le passage à ces nouveaux produits nécessite un accompagnement. Il s’agit d’une technologie développée sur des bases scientifiques, et nos équipes sont mises à disposition pour expliquer son fonctionnement, ses avantages et de s’assurer que ces produits destinés aux adultes ne soient pas accessibles au mineurs ».