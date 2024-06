Cap Hospitality: le Maroc modernise ses hôtels pour le Mondial 2030

En prévision des grands événements sportifs internationaux que le Maroc accueillera, tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, et dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du tourisme 2023-2026, une opération coup de poing pour l’amélioration de la qualité de l’hébergement touristique a été décidée par le Gouvernement.

Matérialisée par une convention signée entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie Sociale et Solidaire (MTAESS), le ministère Délégué en Charge du Budget, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement et la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT), cette opération stratégique introduit un mécanisme inédit de soutien et de financement nommé « Cap Hospitality » qui vise à accélérer la mise à niveau des Établissements d’Hébergement Touristique Classés (EHTC) avec un objectif cible de 25.000 chambres et un impact attendu d’un maximum de 4 milliards de dirhams d’investissement.

Cap Hospitality représente un pas décisif vers la modernisation de la capacité d’hébergement du Maroc, en réponse à l’augmentation continue des arrivées touristiques et en vue des événements sportifs à venir tels que la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, pour lesquels le Maroc aspire à offrir une hospitalité de qualité irréprochable.

Couvrant la période 2024-2025, ce dispositif unique prévoit l’octroi d’un crédit où l’État prend en charge l’intégralité des intérêts, au profit des EHTC ayant un projet de mise à niveau. Ce prêt couvre l’ensemble des investissements allant de 3 à 100 millions de dirhams, avec une maturité pouvant atteindre 12 ans incluant 2 ans de différé. L’admissibilité des EHTC sera confirmée par le MTAESS, en fonction de critères préétablis. L’accord sur le crédit conjoint, quant à lui, sera confirmé par les banques.

Il est à noter que plusieurs régions comprennent un nombre important d’unités d’hébergement touristique vétustes ou même fermées, situation qui impacte négativement l’attractivité de la destination que ce soit pour les touristes ou pour les investisseurs. La mise à niveau du parc hôtelier a ainsi été placée comme chantier stratégique de la feuille de route 2023-2026 en termes d’offre touristique.

Cap Hospitality s’adresse ainsi à tous les EHTC du Royaume n’ayant pas été rénovés au cours des cinq dernières années. Il couvre une large gamme de prestations, incluant les travaux de rénovation et de mise aux normes, l’acquisition de mobilier et de matériel, l’acquisition d’un EHTC couplée à un programme de rénovation, la mise en place d’un programme d’efficacité énergétique, etc.

Ce mécanisme représente une opportunité unique et limitée dans le temps pour les EHTC, qui leur permet de moderniser leurs infrastructures et se préparer à accueillir le monde lors des prochains grands événements sportifs internationaux. Cette démarche les aidera par ailleurs à améliorer la qualité de l’hébergement afin de se conformer à la loi 80-14 qui est actuellement en phase avancée, notamment en termes de classification.

Les EHTC souhaitant bénéficier de ce mécanisme pourront soumettre leur demande d’éligibilité via la plateforme digitale dédiée, qui sera mise en ligne le 15 juillet 2024.