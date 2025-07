CAN 2025/Mondial 2030: une réunion a eu lieu à Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Une réunion s’est tenue, vendredi, au siège de la wilaya de la région Casablanca-Settat, pour examiner l’état d’avancement des différents projets et chantiers programmés dans la perspective de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part le Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, le président du Conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, ainsi que la présidente du Conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili, s’est tenue dans le cadre de la participation, par visioconférence, à une réunion organisée au ministère de l’Intérieur.

S’inscrivant dans le cadre du suivi des préparatifs engagés par le Royaume en vue d’assurer la réussite de ces deux événements d’envergure continentale et mondiale, cette réunion a connu la participation du ministre de l’Intérieur, du président du Comité d’organisation de la Coupe du Monde 2030, ainsi que des walis et des présidents des conseils régionaux de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Souss-Massa, en plus des présidents des conseils communaux des six villes hôtes.

Concernant l’organisation de la Coupe du Monde 2030, les discussions ont porté sur les différents volets liés aux stades, aux infrastructures et à la mise à niveau urbaine, afin de répondre aux standards exigés dans chacun de ces domaines.

S’agissant de la CAN 2025, les intervenants ont assuré que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir le succès de cette grande manifestation sportive.

L’accent a été mis, par ailleurs, sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs dans le cadre d’un mécanisme de suivi régulier, permettant une supervision rigoureuse de ces deux événements, qui représentent une opportunité stratégique pour renforcer le rayonnement international du Royaume, valoriser ses atouts économiques, culturels et touristiques, et insuffler une nouvelle dynamique à l’économie nationale.

