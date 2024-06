Opportunités industrielles. Hind Saidi: “Amont textile : de nombreuses opportunités à saisir !”

L’industrie textile marocaine, déjà rayonnante à l’international, continue de progresser et n’a pas encore atteint son apogée malgré la présence de tous les ingrédients du succès. Selon Hind Saidi, Cheffe du département textile et cuir à l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), les avancées significatives réalisées en amont de la chaîne de production ouvrent de nombreuses opportunités prometteuses pour le Maroc.



Comment se porte le secteur textile actuellement ?

Le secteur textile joue un rôle essentiel dans l’économie marocaine, contribuant de manière significative à la création d’emplois et à la croissance économique. Avec plus de 200.000 emplois générés et une croissance impressionnante des ventes de 21% en 2022, il est indéniablement l’un des piliers fondamentaux de l’industrie nationale.

De plus, le Maroc se distingue en tant que premier exportateur d’habillement africain vers l’Europe, démontrant ainsi sa compétitivité sur la scène internationale. Ce succès est également illustré par la présence de nombreuses marques de renommée mondiale qui ont choisi le Maroc comme base pour leurs activités. Parmi elles, le groupe Inditex, qui a établi une collaboration fructueuse avec le Royaume depuis plus de deux décennies.

Cette préférence des marques internationales s’explique par la diversité des références offertes par le Maroc, couvrant à la fois le marché de masse et les produits haut de gamme. Le Maroc a su se positionner comme un acteur clé dans l’industrie textile mondiale en offrant des infrastructures de qualité, une main-d’œuvre qualifiée et une politique favorable aux investissements étrangers. Sa capacité à répondre aux besoins variés des marques – besoins qui vont de la production en grande quantité à la fabrication de produits hautement spécialisés – en fait une destination attrayante pour les entreprises du secteur.

Si le secteur fait face aujourd’hui à des défis, il dispose en parallèle d’un important potentiel de développement. Selon vous, quelles sontles réelles opportunités offertes par le secteur ?

Malgré les succès indéniables du secteur textile marocain, il est vrai qu’il est actuellement confronté à un défi majeur, à savoir l’importation de 85 % de ses intrants. Cette dépendance à l’importation crée toutefois une opportunité stratégique pour le développement de l’industrie de substitution locale.

En attirant des investisseurs dans l’amont de la chaîne de production locale des intrants textiles, le Maroc pourrait renforcer sa compétitivité sur le marché international.

De plus, cela ouvrirait des opportunités d’exportation vers l’Europe, les États-Unis et l’Afrique. Grâce à la signature de multiples accords de libre-échange, le Maroc bénéficie d’un accès privilégié à plus de 90 pays ainsi qu’à un marché de 2,5 milliards de consommateurs. Tous ces atouts font du pays une plateforme d’exportation attractive et compétitive.



Quels avantages offre l’amont textile aux investisseurs ?

L’amont textile au Maroc présente des atouts majeurs pour les investisseurs et pour toute la chaîne de production. Grâce à une industrie intégrée, nous pouvons garantir un approvisionnement régulier et de qualité en matières premières, ce qui réduit notre dépendance aux importations et les coûts et les risques associés. Cela permet de mieux maîtriser les délais de production et d’être plus réactifs face aux demandes du marché.

Pour les investisseurs, cela signifie une chaîne d’approvisionnement plus courte et plus efficace, tout en leur permettant de répondre efficacement aux exigences réglementaires et aux normes de qualité internationales, renforçant ainsi leur compétitivité sur les marchés mondiaux.

En réduisant les obstacles logistiques et administratifs liés à l’exportation, l’intégration de l’amont textile crée un environnement propice à la croissance durable et à l’expansion commerciale des entreprises du secteur. Les entreprises ont la possibilité d’explorer plusieurs marchés et d’exporter leurs produits plus aisément, tout en se conformant aux règles d’origine requises.

Cette conformité permet d’éliminer les obstacles liés aux restrictions commerciales et de garantir une meilleure accessibilité aux marchés cibles. Ainsi, les entreprises bénéficient d’opportunités étendues pour élargir leur portée à l’échelle mondiale et saisir de nouvelles perspectives de croissance à l’international.



Comment le secteur compte-il faire face aux défis environnementaux qui le concernent ?

Le Maroc, conscient de l’urgence climatique et de l’impératif d’une production plus respectueuse de l’environnement, a placé le développement durable au cœur de sa stratégie industrielle. Le pays s’est résolument engagé dans la promotion des énergies renouvelables, offrant aux industriels un accès à une énergie propre, compétitive et accessible.

Cette transition énergétique s’inscrit dans une vision globale qui intègre également la gestion responsable de l’eau, la valorisation des déchets textiles et l’amélioration des conditions sociales des travailleurs du secteur. Grâce à une volonté politique et à l’engagement des acteurs du secteur, une feuille de route ambitieuse a été élaborée pour le textile marocain.

L’objectif principal est de réduire significativement l’empreinte environnementale de l’industrie, tout en créant de nouvelles opportunités économiques. Les efforts se concrétisent déjà par des avancées concrètes. L’éco-conception est en plein essor, intégrant des principes de durabilité dès la phase de conception des produits. Les fibres durables gagnent en popularité, réduisant ainsi l’impact environnemental de la production.

L’efficacité des ressources est au cœur des préoccupations, avec des investissements dans des technologies et des pratiques qui minimisent la consommation d’eau et d’énergie. Les déchets textiles ne sont plus jetés, mais collectés, recyclés et réutilisés, contribuant à une économie circulaire vertueuse.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO