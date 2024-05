TotalEnergies dévoile la nouvelle édition du challenge « Startupper de l’Année »

Après le succès des trois précédentes éditions, TotalEnergies lance une nouvelle édition du challenge « Startupper de l’Année », dans 32 pays africains. Une édition spéciale organisée dans le cadre du centenaire de la Compagnie qui permettra de récompenser 100 entrepreneurs, sur l’ensemble du continent, au travers de trois catégories de prix.

Lors de l’édition 2021/2022 au Maroc, TotalEnergies Marketing Maroc avait récompensé trois jeunes créatrices ou créateurs d’entreprise :

« Ikram Ait Kham, Nuwood » pour le prix du meilleur entrepreneur ;

« Kenza Skiri, Tadwir », pour le prix de la meilleure start-up de moins de 3 ans ;

Et « Meryem Lahcini, Charbon Eco » pour le meilleur projet de création d’entreprise.

La nouvelle édition dont nous donnons aujourd’hui le coup d’envoi, permet à TotalEnergies de réaffirmer sa volonté de promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat ainsi que son soutien au développement socio-économique des pays dans lesquels la Compagnie est implantée en Afrique. Grâce à l’appui apporté aux entrepreneuses et entrepreneurs les plus innovants dans la réalisation de leur projet, le challenge contribue en effet au renforcement du tissu social local. Depuis 2015, 365 lauréats ont ainsi été récompensés et accompagnés à travers le monde parmi plus de 40.000 dossiers reçus.

Pour l’édition 2024/2025 du challenge, TotalEnergies soutiendra et récompensera de jeunes entrepreneuses et entrepreneurs résidant au Maroc âgés de 18 à 35 ans et ayant un projet de création d’entreprise ou une startup de moins de trois ans, quel qu’en soit le secteur d’activité. Un jury local composé d’experts, de personnes issues du monde des startups, de responsables d’entreprises, d’acteurs locaux du développement durable et de représentants de TotalEnergies Marketing Maroc, sélectionnera trois lauréats :





lauréat(e) « Innov’Up » pour la/le meilleur(e) entrepreneuse / entrepreneur ;

lauréat(e) « Cycle’Up » pour le meilleur projet concernant l’économie circulaire ;

lauréat(e) « Power’Up » pour le meilleur projet concernant les énergies durables et abordables.

Quatre projets supplémentaires seront sélectionnés par un jury international dans la catégorie « Power’Up ».

L’ensemble des projets présentés seront évalués au regard de quatre critères :

réponse aux enjeux du développement durable ;

caractère innovant ;

faisabilité et potentiel de développement ;

respect de l’égalité homme / femme et inclusion des femmes dans le projet.

Chaque lauréat(e) deviendra « Startupper de l’Année par TotalEnergies » et bénéficiera d’une dotation financière d’un montant de 76.227,38 MAD, d’un accompagnement personnalisé et d’une communication dédiée pour donner de la visibilité à son projet. En outre, les lauréats auront l’opportunité de porter haut les couleurs de leur projet à l’occasion d’un événement de célébration dont les modalités seront précisées ultérieurement.

Les inscriptions sont ouvertes à compter du 30 avril 2024 et accessibles directement en ligne sur le site dédié. Les candidats auront alors jusqu’au 18 juin 2024 pour remplir leur dossier de candidature.