TotalEnergies célèbre l’entrepreneuriat durable au Maroc avec le « Challenge Startupper »

TotalEnergies Marketing Maroc a dévoilé les noms des trois lauréats marocains de la 4e édition du « Challenge Startupper de l’Année », un concours international visant à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat dans 32 pays.

Le challenge a récompensé trois projets prometteurs, chacun se distinguant dans des catégories spécifiques et alignés sur les objectifs de durabilité et d’innovation de la compagnie. Le premier lauréat, Abdelillah Hammada, s’est imposé dans la catégorie « Innov’Up » grâce à sa startup Alguno, qui convertit les algues marines en engrais biostimulants. Cette solution innovante propose un enrichissement des sols respectueux de l’environnement et vise à réduire l’usage des engrais chimiques, contribuant ainsi à une agriculture plus durable.

Dans la catégorie « Cycle’Up », le prix a été décerné à H’nia Harras pour son projet EcoBin Reward. Cette poubelle intelligente utilise l’intelligence artificielle pour trier automatiquement les déchets et est accompagnée d’une application mobile incitative permettant aux utilisateurs d’échanger des points pour encourager le recyclage. Ce concept novateur encourage le tri sélectif et promeut une économie circulaire.

Youssef Adbib s’est distingué dans la catégorie « Power’Up » avec son projet ReBean, qui recycle le marc de café en produits écologiques tels que du charbon, des engrais, et des solutions de nettoyage. En réutilisant des déchets organiques, ReBean offre une alternative écologique et contribue à la réduction des déchets, tout en créant des produits durables et abordables.

Ces distinctions, octroyées par un jury composé de professionnels locaux et internationaux, soulignent l’engagement de TotalEnergies à soutenir des projets innovants et durables dans la région. En récompensant ces initiatives, la compagnie souhaite encourager la nouvelle génération d’entrepreneurs marocains à bâtir un avenir plus vert et à contribuer au développement économique et social de leur pays.