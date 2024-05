La Fondation BMCI soutient le MMFC pour une nouvelle édition pleine de créativité

Après le succès de la première édition, le Moroccan Short Mobile Film Contest (MMFC) est de retour pour une deuxième édition. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 7 mai 2024 au Théâtre Mohammed VI à Casablanca, en présence de plusieurs personnalités du monde du cinéma et de l’art.

L’événement est soutenu par la Fondation BMCI mais également par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC) pour encourager les jeunes talents dans le domaine du cinéma.

Cette nouvelle édition du MMFC vient confirmer l’engouement suscité l’année précédente avec plus de 200 courts-métrages participants, entièrement réalisés à l’aide de smartphones et mettant en avant l’esprit créatif des jeunes Marocains sélectionnés pour concourir. Ces courts-métrages ont pu être reçus et évalués par les membres du jury composé des réalisateurs et photographes Wadii Charad, Marco Ricci et Nabil Merrouch. Dix-sept d’entre eux ont été sélectionnés pour concourir aux prix attribués dans les quatre catégories suivantes :

Prix du Jury

Prix des internautes

Prix de l’espoir offert par les instituts ARTCOM, ESPAV et EPAG

Prix spécial offert par la Fondation BMCI

Le soutien de la Fondation BMCI au MMFC pour la deuxième année consécutive s’inscrit dans la politique de mécénat menée par la BMCI depuis près de 20 ans. Un engagement fort matérialisé par la création de la Fondation BMCI en 2008 et la poursuite d’une politique de mécénat active en faveur de la culture et des arts, sous toutes leurs formes. Pleinement investie pour la valorisation, l’enrichissement et la transmission de notre patrimoine culturel, la Fondation BMCI, avec l’appui de la Fondation BNP Paribas, a accompagné et soutenu différents projets artistiques qui, en plus de contribuer à préserver notre patrimoine, défendent l’accessibilité de la culture à tous les Marocains et la promotion des arts comme vecteur de développement social, notamment chez les jeunes.





Pour rappel, le MMFC se positionne comme le premier concours de création cinématographique sur smartphone visant à encourager les jeunes scénaristes à réaliser tout type de films, abstraction faite des contraintes lourdes de production classique. L’ensemble des productions audiovisuelles des participants peut être visionné sur la plateforme du festival.