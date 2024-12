Maroc-Qatar 2024 : le caftan marocain célébré au Musée d’Art Islamique de Doha

Dans le cadre de l’Année Culturelle Maroc-Qatar 2024, le « Caftan Fashion Show » s’est tenu le 4 décembre à Doha sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa. Cet événement prestigieux met en lumière les liens historiques et culturels entre le Maroc et le Qatar, symbolisés par les relations fraternelles entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

Organisé au pavillon Dar Al Maghrib, situé dans le parc du Musée d’Art Islamique, le défilé a rassemblé 300 invités venus découvrir le caftan marocain, emblème de l’élégance traditionnelle et du raffinement. Dix créateurs marocains, dont Amina Benmoussa, Yasmina Benyahya et Albert Oiknine, ont présenté des collections exceptionnelles inspirées du patrimoine culturel marocain. Les 25 mannequins marocaines présentes ont sublimé ces créations, mettant en avant l’artisanat marocain à travers des broderies fines et des coupes élégantes.

La scénographie du défilé a également marqué les esprits avec des projections immersives sur la façade de Dar Al Maghrib, évoquant la richesse matérielle et immatérielle du Royaume. Les performances musicales, incluant des chants et danses traditionnels tels que la Guedra et les Gnawa, ont complété cette célébration artistique, offrant aux convives une expérience sensorielle inédite.

Parmi les personnalités présentes figuraient Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC), ainsi que des dignitaires qataris et étrangers. Ce moment d’échange culturel a permis de renforcer les liens entre les deux nations tout en faisant rayonner l’héritage marocain sur la scène internationale.

Le « Caftan Fashion Show » s’inscrit comme un événement phare de l’Année Culturelle Maroc-Qatar 2024, témoignant de la capacité du Maroc à allier tradition et modernité dans ses créations. En célébrant le caftan et le savoir-faire de ses artisans, le Maroc continue de promouvoir son patrimoine culturel unique, renforçant ainsi son influence à l’échelle mondiale.