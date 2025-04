Peugeot: le SUV 5008 s’offre un nouveau look et une motorisation électrifiée

Le nouveau SUV PEUGEOT 5008 établit une nouvelle référence en offrant un espace intérieur exceptionnel pouvant accueillir jusqu’à 7 passagers. Bénéficiant de la plateforme STLA Medium, le SUV 5008 répond aux besoins des clients en quête d’un grand SUV, au Design affirmé, à l’intérieur accueillant, modulable et des performances efficientes.

ALLURE : Un design qui conjugue le dynamisme d’un vrai SUV et le raffinement d’un modèle du segment supérieur.

Un design qui conjugue le dynamisme d’un vrai SUV et le raffinement d’un modèle du segment supérieur. EMOTION : Un panoramic® I-Cockpit spectaculaire et une ambiance intérieure high-tech et accueillante.

Un panoramic® I-Cockpit spectaculaire et une ambiance intérieure high-tech et accueillante. EXCELLENCE : Un SUV unique, produit en France, offrant 7 places et des performances efficientes.

Engagé dans sa transformation, PEUGEOT poursuit l’élargissement de sa gamme avec pour ambition de répondre aux besoins de tous les clients. Le nouveau SUV 5008 est ainsi le seul modèle de son segment à proposer une technologie mild-hybride pour 7 passagers, bénéficiant d’un habitacle particulièrement généreux et accueillant.

Le nouveau SUV PEUGEOT 5008 démontre la flexibilité de la plateforme STLA Medium de Stellantis dont il est le premier modèle à bénéficier dans une configuration allongée. L’empattement de 2,90 m est particulièrement généreux, au bénéfice de l’habitabilité, dans une longueur totale contenue de 4,79 m.

L’innovante plateforme STLA Medium a été conçue pour offrir les meilleures prestations de sa catégorie sur les critères les plus importants pour les clients :le plaisir de conduire, les performances, l’efficacité et les services connectés.

Le nouveau SUV PEUGEOT 5008 est produit exclusivement dans l’usine de Sochaux en France.

Le nouveau SUV PEUGEOT 5008 est commercialisé au Maroc à partir du mois d’avril. Sa gamme s’articulera autour de deux finitions, Allure et GT Mistral, avec une motorisation électrifiée, hybride 48V (145 ch).

ALLURE : UN DESIGN PUISSANT ET RAFFINE

Le nouveau SUV PEUGEOT 5008 propose une silhouette aérodynamique, un habitacle raffiné tout en garantissant une efficience optimale.

Une posture forte et dynamique

Le nouveau SUV 5008 se distingue par son caractère affirmé de SUV, qui inspire la robustesse et la sécurité, conjugué à une silhouette particulièrement dynamique.

La ceinture de caisse relativement haute et les épaulements très marqués du SUV 5008 lui confèrent une forte présence sur la route, tout comme ses dimensions généreuses (longueur: 4,79 m, largeur: 1,89 m, hauteur: 1,69 m).

Le design du SUV 5008 suggère le mouvement : depuis la lunette arrière, dont l’inclinaison est soulignée par des éléments de design latéraux sophistiqués, jusqu’à la face avant intégrant la nouvelle signature lumineuse et l’innovante calandre sans délimitation qui se fond dans un dégradé de la couleur de la carrosserie.

Une esthétique high-tech

La sophistication de la calandre est soulignée par un bandeau de couleur noir, fin et élégant, qui enveloppe toute la partie avant du SUV 5008 et intègre des projecteurs ultra-compacts, à LED sur toutes les versions.

Le SUV 5008 dans sa version GT Mistral reçoit de série la nouvelle technologie Pixel LED de PEUGEOT qui adapte automatiquement le faisceau des phares aux conditions de circulation, en maintenant un éclairage optimal sans gêner les autres usagers de la route.

Poursuivant le travail innovant initié sur la 408 et le SUV 3008, le nouveau SUV 5008 est doté de jantes qui contribuent à la fois à la modernité du style et à la performance aérodynamique.

Les jantes de 19’’, au dessin technique et géométrique, reçoivent en leur centre le nouvel emblème PEUGEOT.

A l’intérieur, le spectaculaire écran panoramique flottant de 21’’ du nouveau PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® de série sur la version GT, installe les passagers dans une ambiance aussi high-tech que conviviale.

Un raffinement supérieur

Rien de plus sophistiqué que la simplicité. Le nouveau SUV 5008 fait sienne cette approche avec des flancs très lisses, très épurés, très verticaux, dont le raffinement est souligné par la dissimulation des joints d’étanchéité des vitres latérales dans les portes.

Le nombre d’inserts décoratifs sur la carrosserie a été réduit et les pièces chromées sont bannies au profit de touches de laque sur certains éléments : Gris Météore sur la jupe avant et le bouclier arrière, Noir Orbital sur les coques des rétroviseurs et la partie inférieure de la ceinture de caisse.

Le nouveau SUV 5008 est disponible dans une palette de 6 couleurs : Bleu Obsession, Bleu Ingaro, Blanc Okenite, Noir Perle, Gris Artense et Gris Titane. Sur la version GT, une peinture bi-ton avec un toit noir brillant est proposée en série.

Le raffinement supérieur de l’habitacle du nouveau SUV 5008 bénéficie à tous les passagers. Ainsi, l’élégant décor en aluminium véritable qui s’étend sur l’ensemble de la planche de bord et sur les portes avant est ici prolongé sur les portes arrière, tout comme l’éclairage d’ambiance à LEDS personnalisable selon 8 couleurs différentes qui s’y reflète. L’ensemble crée une ambiance à la fois technologique, chaleureuse et particulièrement qualitative.

EMOTION : A CONDUIRE ET A VIVRE, LE SUV 5008 OFFRE UN PLAISIR UNIQUE

En matière d’Emotion, le nouveau SUV 5008 ne néglige personne, ni le conducteur qui est au cœur du spectaculaire Panoramic i-Cockpit®, ni les passagers qui bénéficient d’un espace de vie et d’un confort exceptionnel.

Le « next-level Panoramic i-Cockpit® »

Les équipes de PEUGEOT ont décidé de réunir deux des trois éléments fondamentaux du i-Cockpit®, le combiné tête haute et le grand écran central tactile. Ceux-ci sont désormais intégrés dans un écran panoramique incurvé constitué d’une dalle unique en haute définition de 21’’ qui s’étend de l’extrémité gauche de la planche de bord jusqu’à l’aplomb de la console centrale.

Cet écran panoramique lévite véritablement au-dessus de la planche de bord. L’effet « flottant » est accentué par l’éclairage d’ambiance à LEDS dont la source est située sous l’écran.

Positionné pour une ergonomie optimale, cet écran panoramique de 21’’ est légèrement incurvé vers le conducteur, tout en restant parfaitement accessible au passager. Cette dalle numérique d’une taille et d’une qualité exceptionnelles réunit donc deux fonctions clés du PEUGEOT i-Cockpit® :

– Sur la partie gauche de l’écran panoramique, le combiné d’instruments rassemble, au-dessus du volant compact, toutes les informations liées à la conduite (vitesse, powermètre, aides à la conduite, flux d’énergie…)

– Sur la partie droite de l’écran panoramique, au centre de la planche de bord, la partie tactile est accessible aussi bien au conducteur qu’à son passager. Elle permet de gérer les systèmes de chauffage/climatisation, de navigation, de médias/connectivités, etc.

Sur le SUV5008 en version Allure, le nouveau PEUGEOT i-Cockpit® est constitué en série de deux dalles numériques de 10’’ sur un seul support avec le même effet flottant que la dalle de 21’’.

Un volant compact avec des nouvelles commandes

Elément fondamental du PEUGEOT i-Cockpit® depuis son origine, le volant compact a été profondément retravaillé pour offrir toujours plus de sensations et de confort de conduite. Il a bien évidemment conservé sa compacité avec un design modernisé : le coussin central redessiné est plus petit et « isolé » des branches du volant pour donner un effet de lévitation qui rappelle celui de l’écran panoramique de la planche de bord.

Les commandes situées sur le volant compact sont nouvelles. Pour une ergonomie optimale, elles détectent automatiquement les doigts du conducteur mais ne se déclenchent que si celui-ci appuie, pour éviter toute fausse manœuvre.

Le nouveau PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® inaugure derrière le volant compact deux nouveaux commodos, fins et élégants ainsi que des palettes pour le freinage régénératif.

Dix i-Toggles® personnalisables

La partie centrale de la planche de bord accueille les i-Toggles®, des touches tactiles entièrement personnalisables qui permettent de programmer un accès rapide à 10 fonctions préférées de l’utilisateur : appeler un contact, lancer la navigation vers une destination fréquente, régler la radio sur une station appréciée, fixer la température idéale de la climatisation, etc.

La dernière génération des systèmes d’information connectés PEUGEOT

La finition Allure bénéficie de série du système PEUGEOT i-Connect® qui offre une connectivité complète grâce une fonction mirroring sans fil (Apple CarPlay/Android Auto).

L’expérience technologique est complète avec le PEUGEOT i-Connect® Advanced, en série sur le SUV 5008 GT Mistral. Celui-ci est doté d’une navigation connectée TomTom performante intégrant une fonction « trip planner ».

La commande « OK PEUGEOT » de reconnaissance vocale en langage naturel permet l’accès aux fonctions de l’info-divertissement, du chauffage et de la climatisation, ainsi qu’au téléphone. Cette reconnaissance vocale est à présent capable de dissocier les commandes effectuées par le conducteur ou le passager.

Une agilité étonnante, une facilité réconfortante

Le nouveau SUV 5008 est particulièrement facile à conduire. Agile et performant sur les grands axes, grâce à des réglages de châssis dynamiques, il est également à son aise en ville avec son diamètre de braquage de 11,2 m. Pour faciliter les manœuvres, le SUV 5008 est équipé en série d’une caméra arrière proposant deux angles au conducteur : vue arrière ou vue d’oiseau. Cette caméra est équipée d’une buse de nettoyage pour conserver une image parfaite dans toutes les conditions.

Le nouveau SUV 5008 peut recevoir en option le système PEUGEOT VisioPark 360° qui, grâce à 4 caméras positionnées au plus proche des roues avant et arrière ainsi que 12 capteurs répartis autour de la voiture, offre une vision à 360° de l’environnement. Il est ainsi possible d’éviter tout obstacle proche du véhicule.

Plus de 40 systèmes d’aide à la conduite et équipements de sécurité et un pas de plus vers la conduite semi-autonome

Avec le système Drive Assist Plus 2.0, le SUV PEUGEOT 5008 assiste le conducteur en s’appuyant sur l’ensemble des capteurs de la voiture (caméras, radars…) et sur les informations du système de navigation connectée.

Ces systèmes d’assistance sont destinés à alléger la charge de travail du conducteur sur les axes à voies multiples de type autoroutes ou voies rapides :

– Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et aide au maintien de la position dans la voie : Gère la direction et la vitesse du nouveau SUV 5008 pour le maintenir dans une file et à une allure prédéfinie par le conducteur.

– Changement de voie semi-automatique : Assiste le conducteur pour réaliser le changement de file en toute sécurité. Il suffit d’actionner le clignotant et d’appuyer sur le bouton « ok » situé sur le volant pour que le système pilote la direction vers la nouvelle voie de circulation souhaitée.

– Préconisation anticipée de la vitesse : Détecte tout changement de limitation de vitesse en lisant les panneaux de signalisation et en recueillant les informations du système de navigation connecté propose au conducteur d’adapter le réglage de l’Adaptative Cruise Control. Si de la pluie est détectée, le dispositif suggère immédiatement de réduire l’allure conformément aux limites de vitesse, par exemple de 130 à 110 km/h sur autoroute.

Ces systèmes de conduite semi-autonome nécessitent la validation du conducteur. Des capteurs veillent à ce que celui-ci conserve en permanence les mains sur le volant.

Un espace de vie exceptionnel pour 7 passagers

Le nouveau SUV 5008 offre une longueur aux jambes remarquable aux passagers du rang 2 grâce à son empattement généreux et une habitabilité au rang 3 qui fait référence sur le segment sur le segment C-SUV.

Le rang 2 du nouveau SUV 5008 reçoit des sièges confortables qui s’articulent en une banquette 60/40 coulissante avec des dossiers 40/20/40, l’ensemble conjuguant au plus haut point modularité et confort.

Les dossiers des sièges du rang 2 sont inclinables indépendamment selon 5 crans pour le confort des passagers sur long trajet. La finition de l’ensemble a été particulièrement soignée avec un garnissage de haute qualité pour l’ensemble des sièges du rang 2.

Une accessibilité au rang 3 inégalée grâce au système Easy Access. Celui-ci permet, à la fois, de basculer complètement et de faire coulisser vers l’avant les sièges du rang 2. Cette cinématique inédite sur le segment améliore considérablement l’accessibilité au rang 3. La manœuvre est facilitée par une commande située sur la partie supérieure du dossier des sièges. Conjugué à la large ouverture offerte par les grandes portes arrière, ce système permet à des passagers de toute taille de s’installer aisément aux places du rang 3.

Le SUV 5008 peut accueillir jusqu’à 7 passagers. Le rang 3 offre une véritable banquette dotée de deux dossiers indépendants équipés d’appuie-tête réglables. Ces places offrent un réel confort : épaisseur et moelleux des assises, hauteur des dossiers augmentée, garde au toit optimisé pour convenir à des adultes.

Le nouveau SUV 5008 est donc capable de s’adapter à tous les besoins de la famille, en offrant de 2 à 7 places confortables avec une capacité de chargement remarquable.

Un coffre généreux et très modulable

Le nouveau SUV 5008 offre un volume de coffre de 748 dm3 en configuration 5 places, de 259 dm3 en configuration 7 places et jusqu’à 1 815 dm3 en configuration 2 places.

Il se distingue par la modularité exceptionnelle offerte par l’architecture sophistiquée des sièges permettant de multiplier les configurations d’aménagement entre le rang 2 (banquette 60/40, dossiers 40/20/40) et le rang 3 (dossiers 50/50). Lorsque l’ensemble des sièges arrière sont rabattus, le nouveau SUV 5008 offre un plancher plat d’une surface remarquable et jusqu’à 2 mètres de longueur de chargement.

Modulable à l’extrême, le coffre du SUV 5008 est aussi particulièrement ingénieux.

Dans la configuration 7 places, avec le rang 3 déployé, le nouveau SUV 5008 affiche une longueur de coffre de 42cm, ce qui lui permet d’être le seul dans son segment à pouvoir ainsi loger de nombreux objets et bagages.

Le plancher du coffre situé derrière le rang 3 peut s’ouvrir, se ranger verticalement derrière les sièges, et dégager ainsi un espace supplémentaire en profondeur permettant d’accueillir verticalement valises et bagages cabine.

Un vaste espace de rangement additionnel se situe sous les sièges de rang 3. D’environ 80 litres, cet espace permet de ranger différents objets à l’abri des regards comme par exemple son équipement de sport favori. Un tiroir spécifique est proposé en accessoire pour l’exploiter de façon optimale.

Le tendelet cache bagages, positionnable derrière le rang 2 bénéficie d’un espace de rangement dédié sous le plancher de coffre. Enfin, pour faciliter le chargement, le SUV 5008 bénéficie d’un hayon motorisé, de série sur la finition GT Mistral.

Un habitacle procurant un sentiment de bien être

En plus des dimensions généreuses de l’habitacle du nouveau SUV 5008, les passagers profitent d’une ambiance particulièrement accueillante et chaleureuse.

Les décors mêlent éclairage d’ambiance, aluminium véritable et tissu chiné jusqu’au rang 2. En total harmonie, ils procurent une sensation unique de raffinement et de bien-être.

Le grand toit vitré panoramique offre une luminosité optimale, sa partie avant est ouvrante. La clarté de l’habitacle est maximale jusqu’au rang 3, qui profite en outre de généreuses surfaces vitrées.

Afin d’assurer une atmosphère intérieure saine, le nouveau SUV PEUGEOT 5008 est équipé du système AQS (Air Quality System) qui contrôle en permanence la qualité de l’air entrant dans l’habitacle et, si besoin, active automatiquement le recyclage de l’air. Sérénité complétée en option sur le niveau GT Mistral par le Clean Cabin, un système de traitement de l’air, avec filtration des gaz polluants et des particules. La qualité de l’air s’affiche sur la partie droite de l’écran panoramique.

Une bulle de confort

L’habitacle du SUV 5008 a été conçu pour offrir à ses occupants une ambiance particulièrement accueillante, comme un salon High-Tech, confortablement installés et isolés des nuisances extérieures.

L’insonorisation particulièrement soignée peut même encore être renforcée par des vitres avant feuilletées disponibles en option.

Les nouveaux sièges avant – alliant TEP et tissu sur Allure, TEP et cuir nappa sur GT Mistral – offrent un confort exceptionnel. Leur assise intègre un plan de forme accueillant et une mousse à haute densité. Des sièges avec le prestigieux label AGR (Aktion Gesunder Rücken), décerné par une association allemande de médecins et de thérapeutes, qui encourage la recherche sur la prévention des maux de dos, sont proposés en option dans la gamme. Sur la version GT Mistral, ils sont également massant, et le chauffage est étendu aux sièges arrière.

Dans ce cas, les sièges avant sont aussi équipés du Maintien Latéral Adaptatif, système qui permet de gonfler ou dégonfler électriquement des inserts dans les parties latérales du dossier pour s’adapter parfaitement à la morphologie du passager.

Les passagers du rang 2 et 3 bénéficient d’un confort optimal. Permettant une modularité remarquable, les sièges de rang 2 sont coulissants et inclinables. Le panneau de commande situé à l’arrière de la console centrale permet aux occupants du rang 2 de piloter la température et la ventilation du système de climatisation tri-zone et de régler les sièges chauffants optionnels. La console accueille également une prise 12V complétée par deux prises USB-C selon les versions. Sur les versions GT Mistral, l’accoudoir central offre deux porte-gobelets et des stores sont intégrés dans les portes arrière pour protéger les passagers des rayons du soleil.

Les deux passagers du rang 3 bénéficient chacun d’un porte-gobelet, d’une liseuse et d’un accoudoir. Une prise 12V est également accessible au rang 3.

EXCELLENCE : DES PERFORMANCES ELECTRIQUES QUI FONT REFERENCE

Le nouveau SUV 5008 offre une motorisation électrifiée 1.2 mild-hybride qui fait référence sur le segment à la fois par ses performances, notamment en matière de consommation de carburant.

Le SUV 5008 Hybrid 145 e-DCS6 est doté du système PEUGEOT HYBRID 48V qui se compose d’un moteur essence de 136 ch de nouvelle génération, couplé à une boite à 6 vitesses à double embrayage qui intègre un moteur électrique. Grâce à une batterie qui se recharge pendant la conduite, cette technologie offre un surcroît de couple à bas régime, et une réduction jusqu’à 15 % de la consommation de carburant (5,8 l/100 km en cycle mixte WLTP**). En conduite urbaine, le nouveau 5008 Hybrid 145 e-DCS6 peut ainsi fonctionner jusqu’à 50 % du temps en mode 100 % électrique zéro émission.

Une conception durable

Pour le nouveau SUV 5008, PEUGEOT utilise plus de 500 kg de matériaux verts dans l’ensemble du véhicule (métaux + polymères) :

– L’acier et l’aluminium verts représentent 60% de la masse totale des matériaux verts,

– Plus de 30 pièces en polymère sont produites avec des matériaux verts,

– Le plastique recyclé est utilisé dans les pare-chocs, les déflecteurs, les bacs de rangement ainsi que pour les tapis.

La démarche de design durable s’illustre avec la réduction du nombre d’inserts décoratifs sur la carrosserie et la suppression de toutes les parties chromées à l’extérieur du nouveau SUV 5008.

Une gamme simple et lisible

Le nouveau SUV 5008 est disponible en deux niveaux de finition, Allure et GT Mistral, offrant toutes deux jusqu’à 7 places.

Les SUV 5008 ALLURE reçoivent une peinture monocolore et une sellerie mi-TEP – mi-tissu avec des motifs embossés. Principaux équipements de série : entrée et démarrage sans clé, caméra arrière-HD, capteurs de stationnement arrière, projecteurs et feux à LED, jantes en alliage 19’’, PEUGEOT i-Cockpit® avec deux dalles numériques de 10’’, système d’information connecté PEUGEOT i-Connect®…

Les SUV 5008 GT Mistral reçoivent une peinture bicolore avec toit noir et une sellerie en Cuir Nappa. Principaux équipements de série, en plus de ceux de la version Allure : Pixel LED, capteurs de stationnement avant, hayon motorisé, sièges avant chauffants, chargeur de smartphone à induction, éclairage d’ambiance personnalisable, PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® avec écran incurvé de 21’’, i-Toggles personnalisables, système d’information connecté PEUGEOT i-Connect® Advanced…