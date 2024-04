Samsung Galaxy Fit3 : un tracker de fitness élégant et polyvalent pour un mode de vie sain

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé récemment la sortie de la Galaxy Fit3, son tout nouveau tracker de fitness qui démocratise la technologie de surveillance avancée de la santé de Samsung, inspirant tout le monde à se sentir mieux et à adopter un mode de vie plus sain. La Galaxy Fit3 est le dernier appareil portable de Samsung, elle dispose d’un corps en aluminium avec un écran plus large, permettant aux utilisateurs de suivre leurs données de santé et de bien-être – des entraînements quotidiens au sommeil paisible – directement à leur poignet, 24 heures sur 24.

À l’ère du bien-être, les utilisateurs souhaitent une compréhension plus complète de leur santé, et Samsung s’engage à leur fournir des outils de surveillance avancée de la santé pour les aider tout au long de leur parcours de bien-être. En tant que dernier tracker de fitness, la Galaxy Fit3 souligne l’engagement de Samsung à fournir des ressources accessibles qui encouragent le bien-être quotidien.

Un tracker durable et compact avec un écran plus grand et plus élégant

La Galaxy Fit3 est conçue avec un corps en aluminium et un écran de 1,6 pouce, 45% plus large que le modèle précédent, ce qui permet aux utilisateurs de vérifier facilement des informations détaillées en un coup d’œil. Il est également léger et élégant avec un ajustement confortable, ce qui le rend idéal pour une utilisation quotidienne 24 heures sur 24. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer la Galaxy Fit3 à leur style de vie grâce à sa longue durée de vie de la batterie pouvant durer jusqu’à 13 jours. Ils peuvent personnaliser leur tracker et le rendre plus élégant en sélectionnant leur cadran de montre préféré parmi plus de 100 préréglages ou en définissant leurs propres photos comme arrière-plan. Les utilisateurs peuvent également mélanger et assortir sans effort les bracelets pour compléter leur mode et leurs routines quotidiennes en un seul clic.





Garder un œil sur les indicateurs santé jour et nuit

Samsung a toujours donné la priorité au sommeil pour un meilleur bien-être, permettant aux utilisateurs de comprendre leurs habitudes et de développer des habitudes plus saines grâce à des outils avancés de surveillance du sommeil. Cet engagement se reflète dans la Galaxy Fit3. Les utilisateurs peuvent confortablement porter leur Galaxy Fit3 toute la nuit pendant qu’il suit leurs habitudes de sommeil, détectant même les ronflements et surveillant le taux d’oxygène dans le sang pour fournir des mesures plus détaillées. En fonction des habitudes de sommeil individuelles, la Galaxy Fit3 fournit aux utilisateurs un coaching personnalisé du sommeil avec des informations significatives qui les aident à comprendre plus intuitivement leur sommeil, les amenant à apporter des changements positifs.

Pendant la journée, la Galaxy Fit3 permet aux utilisateurs de garder un œil sur leurs activités quotidiennes. Les utilisateurs peuvent suivre plus de 100 types d’entraînements à tout moment, n’importe où, et consulter facilement leurs archives d’exercices, ce qui les encourage à rester motivés pour atteindre leurs objectifs. Le Galaxy Fit3 est doté d’un indice 5ATM et d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent également profiter d’activités de plein air dans divers environnements. La Galaxy Fit3 permet aux utilisateurs de mieux comprendre leur état de santé général en fournissant des indicateurs de santé tels que la fréquence cardiaque et le niveau de stress.

Rester en sécurité et connecté dans l’écosystème Galaxy

Pour plus de sécurité, la Galaxy Fit3 intègre désormais de nouvelles fonctionnalités : la détection des chutes et l’SOS d’urgence. En cas de chute anormale, le bracelet proposera d’appeler directement les secours pour obtenir une aide médicale rapide. En cas d’urgence, les utilisateurs peuvent envoyer un SOS en appuyant cinq fois sur le bouton latéral.

Les utilisateurs du Galaxy Fit3 peuvent également accéder à un large éventail de fonctionnalités au sein de l’écosystème connecté Samsung Galaxy, pour une expérience améliorée. Ils peuvent utiliser la Galaxy Fit3 comme une télécommande directement à leur poignet, non seulement pour piloter l’appareil photo de leur smartphone lors de la prise de photos et du réglage du minuteur avec l’application Camera Remote, mais également pour lire et contrôler du contenu multimédia sur leur appareil connecté. Pour une expérience fluide, lorsque les utilisateurs ne veulent pas être dérangés ou se préparent à dormir, ils peuvent synchroniser automatiquement les modes entre leur Galaxy Fit3 et leur smartphone jumelé. De plus, si un smartphone est égaré, les utilisateurs peuvent facilement le localiser grâce à la fonction « Rechercher mon téléphone » de la Galaxy Fit3, et inversement.