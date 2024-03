Critères ESG: où en est le Maroc ? (VIDEO)

« Conformité aux critères ESG, où en sont les entreprises au Maroc ? » C’était le thème de la dernière table ronde organisée par Les inspirations ECO. La table ronde était composée de Abdellah Talib, directeur du Développement durable, Communication et Innovation à Lydec, Taoufik Lachker Hidara, directeur général de la Marocaine Vie, Fatima Zahra El Khalifa, vice-présidente de la Commission RSE à la CGEM et Assia Benhida, Partner Market & ESG Leader Maghreb – PwC Maroc.

«La RSE constitue indéniablement l’un des piliers de l’ESG. Traditionnellement, la RSE englobe les pratiques, politiques et actions des entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale, dictées par des engagements internes. En revanche, les critères ESG vont au-delà de ces pratiques, mesurant la performance extra-financière des entreprises selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance», apprend-on de Assia Benhida. Les détails.