Alice & Mathis : l’éco-responsabilité redéfinit la mode marocaine

Ce début d’année 2024 a vu le lancement de la nouvelle marque de prêt-à-porter Alice & Mathis. 100% digitale et 100% marocaine, Alice & Mathis ouvre la voie d’une approche plus responsable de la mode au Maroc avec un concept inspiré de la « Slow Fashion ».

Alice & Mathis, c’est avant tout une production 100% locale. Du design des articles à leur confection en passant par l’achat des tissus, tout est fait au Maroc. La marque s’engage également à privilégier les ateliers à taille humaine pour contribuer à leur développement. Une démarche à la fois solidaire, éthique et écologiquement responsable, comme l’explique Sara Bekkare, fondatrice de la marque : « produire localement nous permet à la fois de limiter notre empreinte environnementale en réduisant les émissions de CO² liées au transport des marchandises mais aussi de soutenir les entrepreneurs locaux et d’être attentifs aux conditions de travail de nos prestataires ainsi qu’au respect des droits de leurs salariés ».

Plus que la production, c’est tout le concept de la marque qui se veut éco responsable. Inspirée par la tendance du slow fashion, Alice & Mathis se concentre sur la production de vêtements de qualité durable avec des collections permanentes, composées de pièces intemporelles et conditionnées avec des emballages recyclables. Loin des modes passagères, Alice & Mathis prône la démarche du « consommer moins mais consommer mieux » en commercialisant des vêtements de meilleure qualité pour les apprécier plus longtemps et éviter d’en changer à chaque saison.

D’un point de vue pratique, Alice & Mathis est une marque pensée pour simplifier le quotidien de ses clients avec des modèles aux coupes agréables, des couleurs sobres, à porter au travail comme dans la vie de tous les jours et faciles à assortir « pour faire gagner du temps à ceux qui n’en ont pas ».