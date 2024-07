Les Assises de l’AUSIM 2024 : Marrakech accueille le sommet du digital pour un monde durable

Événement majeur pour tous les acteurs du secteur des systèmes d’information et du digital au Maroc, la 7e édition des Assises de l’AUSIM se tiendra du 23 au 25 octobre à Marrakech. Elle sera placée sous le thème « Le pouvoir du digital : Ensemble vers un monde durable et résilient ».

Dans un monde où les défis environnementaux deviennent de plus en plus pressants, le digital se présente comme une solution innovante et efficace pour promouvoir la durabilité et l’efficience énergétique. « Les Assises, organisées tous les deux ans depuis 2012, offrent une opportunité unique aux professionnels du secteur et aux dirigeants de se réunir, d’échanger et de partager leurs connaissances et expériences. « Nous sommes fiers de notre parcours et de notre capacité à nous adapter et à innover, tout en restant fidèles à nos valeurs de performance et de résilience », a déclaré Hicham Chiguer, Président de l’AUSIM.

Les Assises de l’AUSIM 2024 aborderont des sujets variés, allant de l’utilisation des technologies vertes à la réduction de l’empreinte carbone des entreprises, en passant par les innovations numériques tels que l’Intelligence Artificielle, l’IOT, l’industrie 4.0 pour illustrer leurs impacts pour une gestion plus responsable. L’événement reposera sur un programme dense et varié, incluant des keynotes, des panels, des tables rondes et des séances de networking. Le premier jour sera marqué par une soirée de cocktail dînatoire favorisant les échanges informels entre participants.

Les deux jours suivants seront dédiés aux conférences et ateliers, avec des interventions de leaders d’opinion et de professionnels du secteur. Des contenus scientifiques seront largement présents tout au long de l’événement, avec des sessions dédiées à la présentation des dernières avancées en matière de technologies durables. Le programme prévisionnel inclut également des moments de détente et de convivialité, comme les « Night Owls » et le dîner de clôture, permettant de renforcer les liens entre les participants.