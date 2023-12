Clôture en apothéose du Congrès International « Digital Now! »

Organisée par le Club des Dirigeants (CDD), la 3ème Édition du Congrès International « Digital Now! », tenue sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce et le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, a connu un succès retentissant.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, les deux jours intenses d’échanges et d’innovations ont attiré près de 2000 visiteurs et compté la participation de plus de 800 entreprises, représentant divers domaines d’activité tels que l’industrie, l’IT, le service, etc., affirmant ainsi la position du congrès en tant que rendez-vous incontournable pour l’écosystème de la transformation digitale au Maroc.

Le congrès, qui s’est déroulé les 20 et 21 décembre au Hyatt Regency sous le thème « TPME à l’ère numérique : Libérer le potentiel, Inspirer l’innovation« , a confirmé son rôle central dans le développement du Royaume en tant que pilier essentiel du progrès économique et social.

Driss Drif, Président du Club des Dirigeants a déclaré : « Nous sommes ravis du succès retentissant de cette 3ème édition du congrès, confirmant son statut de point de rencontre essentiel pour les professionnels engagés dans le développement numérique et entrepreneurial au Maroc. Le CDD aspire à faire de cet événement l’épicentre d’une communauté nationale tournée vers la mise en commun des énergies, renforçant ainsi les synergies et encourageant des initiatives fructueuses. »

Au cœur de cette édition, des rencontres B2B de haute qualité, des conférences et des tables rondes thématiques ont été animées par des experts du secteur. Les deux jours étaient consacrés à des sujets cruciaux tels que les dernières tendances en matière de transformation digitale, l’impact de l’intelligence artificielle sur les entreprises, les défis liés à la cybersécurité, et bien d’autres.

Pour cette édition, le concours d’innovation technologique « TechTalents » a consacré le projet MYRESA en tant que lauréat, suivi par LABLINK à la deuxième position et SPORTYM à la troisième position. Les projets gagnants ont été sélectionnés par un jury averti parmi une vingtaine de projets, dont 9 ont été présentés lors des pitchs du lundi 18 décembre 2023. Cette plateforme, lors de sa première édition, a été un carrefour pour les esprits inventifs désireux de concrétiser leurs concepts novateurs, les connectant ainsi aux investisseurs et à une communauté engagée. En lançant le programme « TechTalents », le Club Des Dirigeants vise à établir des liens entre de jeunes talents prometteurs et des personnalités influentes de l’industrie, des investisseurs passionnés et des mentors expérimentés.

Lors du congrès, des experts éminents ont abordé des sujets cruciaux. Parmi eux, on trouve l’accompagnement des TPME par l’État pour encourager l’innovation. Les entreprises leaders ont également été évoquées, soulignant leur rôle de soutien aux TPME marocaines. Le profil du Dirigeant Entrepreneur 3.0 à l’ère du digital a été examiné en détail, en lien avec les alliances entre TPME et start-ups. La discussion s’est ensuite tournée vers la maturité digitale des PME, soulignant le rôle crucial du facteur humain. Les stratégies de formation et d’expertise ont été abordées, en relation avec le management nécessaire pour construire une Nation Digitale. L’utilisation de la technologie comme levier de performance des PMEs a été explorée, soulignant l’importance de la connectivité comme clé du succès. Enfin, des tactiques ont été discutées pour optimiser la productivité, mettant en avant l’intelligence artificielle.

« Ce congrès a offert une occasion unique aux entrepreneurs marocains de découvrir les nouvelles tendances du digital et de comprendre comment les appliquer dans leur business. Nous avons rassemblé les experts les plus renommés pour partager leur expérience et expertise avec les participants », a déclaré le président du CDD.

Le congrès « Digital Now! » s’inscrit ainsi comme un catalyseur essentiel pour l’évolution du pays vers une ère numérique prospère et innovante.