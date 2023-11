IQOS ILUMA : la nouvelle technologie de chauffage par induction de Philip Morris

Philip Morris International a annoncé, le 29 novembre, le lancement imminent d’IQOS ILUMA au Maroc, la toute dernière innovation dans son portefeuille croissant de produits sans fumée destinés aux adultes qui, autrement, continueraient à fumer.

Cette gamme de produits alternatifs à la cigarette comprend plusieurs générations du système de chauffage du tabac IQOS. La nouvelle série IQOS ILUMA est le premier système de chauffage du tabac de la marque à introduire la technologie de chauffage par induction, qui n’utilise pas de lame et ne nécessite pas de nettoyage.

Taylan Süer, Directeur Général de Philip Morris Maghreb a déclaré : « le lancement d’IQOS ILUMA, notre dispositif le plus innovant au Maroc est l’exemple de notre engagement à offrir aux 5.5 millions de fumeurs adultes marocains des alternatives scientifiquement étayées qui, bien qu’elles ne soient pas sans risque, sont considérées comme de meilleures alternatives aux cigarettes ». Il a ajouté : « nous avons lancé plusieurs générations de notre système de chauffage du tabac IQOS, élargissant ainsi notre portefeuille pour offrir des solutions constamment améliorées et fondées sur la science, qui tirent parti des avancées technologiques et répondent aux problèmes soulevés par les consommateurs. Cet engagement en faveur de l’innovation continue, joue un rôle important dans la concrétisation de notre vision d’un avenir sans fumée et dans l’accélération de la fin du tabagisme ».

La nouvelle technologie IQOS ILUMA

La série IQOS ILUMA propose trois appareils à différents niveaux de prix pour répondre aux besoins des fumeurs adultes et des utilisateurs au Maroc : IQOS ILUMA Prime, IQOS ILUMA et IQOS ILUMA One. Les trois appareils utilisent la nouvelle technologie de chauffage par induction mais offrent des designs différents pour permettre aux utilisateurs adultes de choisir l’appareil qui correspond le mieux à leurs préférences.

La technologie de chauffage innovante de ces appareils est le « SYSTÈME D’INDUCTION SMARTCORE » qui chauffe le tabac à partir de l’intérieur des nouveaux bâtonnets de tabac « Terea ».

Ces nouveaux bâtonnets ne peuvent être utilisés qu’avec IQOS ILUMA, qui dispose d’une fonction de démarrage automatique qui détecte l’insertion du bâtonnet de tabac et met automatiquement l’appareil en marche.

Ces dispositifs sans lame offrent un moyen plus propre de chauffer le tabac, sans le brûler, afin d’offrir une expérience plus homogène, sans résidus de tabac et sans qu’il ne soit nécessaire de nettoyer le dispositif, tout en conservant des niveaux de produits chimiques nocifs inférieurs de 95 % en moyenne en comparaison aux cigarettes.