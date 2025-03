IQOS célèbre l’artisanat marocain

IQOS met à l’honneur l’artisanat marocain à travers une série d’ateliers exceptionnels, révélant la richesse du patrimoine. À partir du 8 mars, et durant tous les weekends du mois, IQOS organise au store du Morocco Mall une série d’activités immersives en collaboration avec des artisans Marocains de renom.

« Le souci du détail et la passion pour l’excellence, telles sont les ingrédients derrière le succès de l’artisanat Marocain. IQOS partage les mêmes valeurs. Afin de célébrer la richesse du patrimoine culturel Marocain, IQOS a voulu cette initiative comme une occasion unique permettant également d’offrir aux utilisateurs des expériences immersives et créatives » a expliqué Anna Quintanilla Directeur des produits sans fumée à PMI Maghreb.

Ces ateliers permettent aux participants de découvrir des savoir-faire ancestraux tout en créant des objets personnalisés, au croisement de la tradition et de la modernité. Parmi les activités proposées, on retrouve la personnalisation de tuniques, l’art de la babouche, la calligraphie et l’art du zellige Marocain.

Lors de cette série d’ateliers et d’activités, les participants auront l’opportunité de travailler aux côtés d’artistes locaux talentueux afin de concevoir des pièces uniques tout en découvrant de nouvelles expériences.

