YassPaints signe une collab artistique avec IQOS

IQOS annonce une collaboration inédite avec l’artiste marocain contemporain YassPaints, plaçant au centre de ce partenariat la créativité, l’individualité et la liberté d’expression. À travers cette initiative artistique, les accessoires IQOS se métamorphosent en objets uniques, porteurs d’émotions, de couleurs et de personnalité.

Inspirée par l’univers singulier et vibrant de YassPaints, cette collection invite chacun à exprimer sa propre sensibilité. Les designs proposés encouragent à oser des associations nouvelles, à affirmer son style et à s’approprier pleinement ses accessoires, en les transformant en reflets authentiques de soi.

« Cette collaboration est née d’une conviction partagée : le pouvoir de la curiosité. C’est elle qui nous pousse à explorer l’inconnu, à repousser les limites et à imaginer des alternatives sans fumée, meilleures et durables. Chez IQOS, la curiosité est un moteur d’innovation continue », souligne Anna Quintanilla, Directrice des produits sans fumée chez PMI Maghreb.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la plateforme mise en place par IQOS pour valoriser les talents artistiques marocains et offrir au public des expériences esthétiques et inspirantes. L’art devient ici un vecteur d’innovation, un langage universel pour incarner les valeurs de la marque et celles de ses utilisateurs.

« Au cœur de cette collaboration, il y a une idée forte : l’expression de soi est un acte de puissance. Elle ne se résume pas à notre apparence ou à ce que nous portons, mais à ce que nous choisissons de dire au monde », déclare YassPaints.

À propos de YassPaints

YassPaints est un artiste plasticien marocain reconnu pour son style audacieux, coloré et profondément personnel. À travers ses œuvres, il défie les conventions, bouscule les codes et célèbre la diversité des identités.