Décès de Mohamed Sbayou, Président-Directeur Général de Mina Holding

Homme de vision et de conviction, il a marqué l’histoire économique des provinces du Sud à travers le développement du groupe Sbayou fondé par son père haj Omar sbayou, devenu l’un des principaux acteurs régionaux, présent dans l’immobilier, les travaux publics, la valorisation halieutique, la distribution et l’industrie.

Son épouse Lamia Maaouni, ses fils Omar et Khalid, ainsi que l’ensemble de sa famille, profondément touchés par les marques de soutien, de compassion et de prières reçues, expriment leur gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont partagé leur peine en cette épreuve douloureuse.

Qu’Allah, dans Sa miséricorde infinie, l’accueille en Son paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘oun.