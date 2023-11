Engagement de TIJARA : débats et projets clés pour l’avenir de la distribution

La Fédération Nationale des métiers de la distribution des produits de grande consommation, TIJARA, a réuni son conseil d’administration le 28 novembre 2023, sous la présidence de Mohamed Wajih Sbihi.

Le président de la Fédération a exprimé sa gratitude envers les membres présents pour leur implication et leur engagement en faveur de la défense des intérêts des acteurs du secteur de la Distribution.

Cette réunion a permis de discuter et de valider les sujets inscrits à l’ordre du jour, notamment les rapports moral et financier de l’année écoulée, les travaux des commissions, ainsi que les projets à venir.

Les discussions et réalisations de TIJARA ont été examinées à la lumière du contexte national et international, abordant des enjeux tels que le capital humain, la réglementation, la concurrence, l’éthique commerciale, la santé du consommateur, le commerce électronique et la Supply Chain.

Ainsi, le secteur réaffirme son engagement envers un commerce et une distribution contribuant à l’épanouissement socio-économique du pays. La Fédération tiendra son Assemblée Générale en décembre 2023, avec un ordre du jour comprenant des sujets et des projets stratégiques et opérationnels.