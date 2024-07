TIJARA-PORTNET : évolutions et perspectives pour la distribution au Maroc au cœur du débat

TIJARA, Fédération Nationale des métiers de la distribution des produits de grande consommation, a organisé le 2 juillet une visioconférence en partenariat avec PORTNET sur le thème : « PORTNET Evolutions et Perspectives ».

Cette rencontre a eu pour objectif de discuter des évolutions et des perspectives de développement de la plate-forme PORTNET, notamment, vis-à-vis d’un des secteurs des plus dynamiques : à savoir celui de la distribution des produits de grande consommation.

Youssef Ahouzi, Directeur Général de PORTNET a présenté un exposé mettant en lumière les développements les plus significatifs de la plateforme. Son intervention a porté sur les nouvelles fonctionnalités récemment intégrées, visant à améliorer l’efficacité et la transparence des opérations. Il a également abordé les innovations prévues pour optimiser les services de PORTNET dans le but de répondre aux besoins spécifiques de la distribution et du commerce au Maroc.

La présentation a été suivie d’échanges et de débats entre le Directeur Général de PORTNET et les membres de TIJARA.

Ces discussions ont permis d’aborder divers sujets cruciaux, tels que :

• Développements Significatifs : Les avancées majeures de la plateforme PORTNET et leur impact sur le secteur de la distribution.

• Nouvelles Fonctionnalités : Les outils et services récemment ajoutés pour améliorer l’expérience des utilisateurs.

• Efficacité et Transparence : Les mesures prises pour renforcer la transparence et l’efficacité des opérations logistiques et commerciales.

• Innovation et Amélioration des Services: Les initiatives innovantes visant à accroître la compétitivité et la performance de la distribution des produits de grande consommation au Maroc.

Cette visioconférence a été une occasion précieuse de renforcer les liens entre PORTNET et les acteurs de la distribution, en vue de favoriser une collaboration fructueuse et durable.

TIJARA et PORTNET, avaient signé une convention de partenariat visant à promouvoir l’utilisation efficace de la plate-forme notamment à travers des actions de sensibilisation et de formation.