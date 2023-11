Dacia Maroc fête l’art urbain avec la Sandero Streetway

Après le lancement de l’édition exclusive Dacia Sandero Streetway ARTWAY en collaboration avec la street artiste marocaine « Rose » en mai 2022, et le modèle unique en partenariat avec l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca en septembre 2022, Dacia Maroc poursuit son engagement en faveur de la promotion du street art marocain avec l’organisation du « Street Art Day » : un rendez-vous donné le 11 novembre dernier aux Casablancais autour du Street-Art.

Leader du marché automobile et marque préférée des Marocains, Dacia Maroc a à cœur de mettre en avant le street art au Maroc et ses jeunes talents Marocains : un art moderne et urbain en total harmonie avec le positionnement de Sandero Streetway. La Dacia Sandero Streetway est le modèle à la personnalité forte et au style audacieux permettant de laisser libre cours à la créativité et s’adaptant à la dynamique de la vie urbaine.

Pour cette 3ème édition « Artway » autour de la Dacia Sandero Streetway, Dacia Maroc a souhaité célébrer cette nouvelle série limitée de 30 exemplaires, en faisant appel au talent de la street-artiste « Rose ». Pour cette deuxième collaboration, Sara Lamine « Rose » a réalisé un spectacle artistique devant le public d’Anfa Park, laissant exprimer spontanément sa créativité sur la citadine n°1 des ventes au Maroc. L’artiste a donné vie à sa créativité en s’inspirant des influences culturelles marocaines et de l’art urbain, transformant la Sandero Streetway en une œuvre d’art.

Cette journée festive a été ponctuée par de nombreuses animations musicales et artistiques autour de la célèbre Dacia Sandero Streetway dans une ambiance familiale et conviviale. Près de 3 000 de visiteurs, venus en famille, ont pu profiter des ateliers graffitis, spectacles de danse urbaine, émission Radio délocalisée avec URadio ou encore de la performance artistique de Rose sur la Sandero Streetway.

Dacia Sandero est la citadine dynamique produite par les Marocains pour les Marocains. Fabriquée à la Somaca, elle est l’un des plus beaux succès automobiles de ces 12 dernières années au Maroc avec plus de 128 000 exemplaires vendus depuis son lancement industriel et commercial en 2009.

Cette édition exclusive de 30 exemplaires uniquement de la Dacia Sandero Streetway, signée Rose, confirme son caractère jeune et urbain ainsi que son allure plus affirmée tout en offrant le plein de nouveaux équipements technologiques et exclusifs comme une antenne requin et un bequet arrière. La création originale de l’artiste Rose permet à cette édition limitée de faire la différence avec une touche artistique urbaine originale visible sur les côtés latéraux de la citadine et sur les coques des rétroviseurs extérieurs.

Cette 3ème édition Artway by Dacia Maroc, confirme l’engagement de la marque pour le streetart, un art urbain et- contemporain en parfaite symbiose avec ses valeurs.

Dacia est une marque ingénieuse et créative allant au plus près des Marocains et a pour objectif de se rapprocher des passions de ses clients. Ce véhicule unique devient le symbole des valeurs de Dacia Maroc, du talent Made In Morocco et de la mobilité accessible pour les jeunes Marocains.

L’édition limitée Dacia Sandero Streetway sera commercialisée à 162 000 TTC dans l’ensemble du réseau Dacia au Maroc.