Le musée Société Générale Maroc : un espace d’art et de culture à venir

À l’occasion de son 110ème anniversaire, Société Générale Maroc s’allie avec la Fondation Nationale des Musées (FNM) pour célébrer le mécénat culturel et l’engagement de la banque envers l’art et la promotion de la culture.

Partageant une vision commune, les deux institutions s’unissent pour promouvoir et diffuser la créativité marocaine tout en valorisant le patrimoine culturel national, à travers un partenariat fructueux.

Société Générale Maroc témoigne de son implication envers l’art en partageant, avec les marocains et les visiteurs, une part précieuse de sa collection, dont certaines œuvres n’ont jamais été montrées au public. L’exposition* « 110 Ans, 110 Œuvres » est présentée du 22 septembre au 21 janvier 2024, au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat ; l’occasion de dévoiler des artistes marocains dont l’inspiration et le talent contribuent au rayonnement de notre identité nationale.

Le parcours invite à un voyage intemporel où convergent les époques. Il retrace l’histoire de l’art au Maroc à travers quatre périodes ; la première section présente l’émergence de la peinture moderne du début du 20ème siècle avec les premières tentatives artistiques de Ben Ali R’bati jusqu’aux années 50. Une deuxième couvre la fin de cette période ainsi que les années 60 et 70 qui correspondent à l’institutionnalisation de la formation et de la transmission dans le domaine artistique. S’ensuivent les années 80 et 90, marquées par l’affirmation de l’individualité artistique avec des démarches purement intimes et personnelles. La quatrième période s’amorce au début des années 2000 et s’étend jusqu’à aujourd’hui, caractérisée par des approches inscrites dans un contexte de mondialisation des pratiques artistiques.

Le partenariat inclut également un projet pour la préservation du patrimoine culturel ; Société Générale Maroc et la Fondation Nationale des Musées, s’investissent activement dans la concrétisation du Centre National de Conservation et Restauration de Tapis et Textile, situé dans le musée National du Tissage et du Tapis Dar Si Said à Marrakech et soutenu financièrement par Société Générale Maroc. Une grande collection de tapis de la banque, trouvera place au sein du musée pour être conservée.

Cette collaboration peut inspirer d’autres institutions. Elle incarne une volonté de préserver, partager et célébrer la créativité artistique et l’héritage national.

Le Musée Société Générale Maroc met l’art en avant

Tout au long de ses 110 ans d’existence, Société Générale Maroc a toujours été animée d’une vision qui dépasse les frontières traditionnelles des métiers bancaires. La banque s’est inscrite depuis des décennies dans une tradition de mécénat culturel national, œuvrant pleinement en faveur de la promotion de l’art et de la culture, de par leur importance en tant que catalyseurs de transformations positives et de source d’inspiration pour toute société qui aspire à bâtir un avenir durable et prospère.

Dans la continuité de cette tradition de mécénat culturel appelée à être renforcée dans les années à venir, la banque est fière d’annoncer la création du Musée Société Générale Maroc. Espace d’expression artistique et de partage qui sera inauguré à horizon 2024. Ce musée a été créé sous l’impulsion du président de la banque Ahmed El YACOUBI, perpétuant ainsi une longue tradition de mécénat culturel initiée il y a de cela près d’un demi-siècle par l’ancien président de Société Générale Maroc M’Hamed Bargach que Dieu ait son âme en paix, tradition qui a connu son essor sous la direction de l’ancien président Abdelaziz Tazi, dont la passion pour les arts a contribué à la création de l’une des plus belles collections artistiques du Royaume.

Situé au cœur du siège historique de Société Générale Maroc à Casablanca, le Musée incarne la volonté de la banque à œuvrer en faveur de la promotion des arts et de leur diffusion auprès de larges publics, avec la volonté de susciter de nouvelles vocations et favoriser l’émergence de jeunes talents.

Vecteur de l’engagement culturel de la banque, la Fondation Société Générale Maroc multiplie les collaborations culturelles en accompagnant plusieurs musées marocains et étrangers par le prêt d’œuvres de sa collection, à savoir ; l’Institut du Monde Arabe Paris, le musée Reina Sofía Madrid, le département de la culture et du tourisme Abu Dhabi, le musée Tate St Ives, le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain et le musée Bank Al Maghrib.

La Fondation Société Générale devient la Fondation Société Générale pour la solidarité et la culture Abdelaziz Tazi

À l’aube de ses 110 ans d’existence, Société Générale Maroc célèbre bien plus qu’une longue histoire. Elle rend hommage à une vision inspirante et à un engagement exceptionnel en honorant Abdelaziz Tazi, président d’honneur de Société Générale Maroc. Aux côtés de son prédécesseur regretté M’hamed Bargach, il a orchestré la formation d’une collection artistique remarquable au sein de la banque, ainsi que l’organisation de nombreuses expositions culturelles de renom au Maroc.

Cette considération témoigne de l’empreinte laissée par Tazi dans l’histoire de la banque, ainsi que sa passion pour les arts et la culture. Pour exprimer la gratitude envers son rôle en tant qu’ancien président, la banque annonce avec fierté que la Fondation Société Générale Maroc portera désormais le nom de « Fondation Société Générale pour la solidarité et la culture Abdelaziz Tazi ». Cette distinction couronne l’engagement d’un des pionniers du mécénat artistique au Maroc.

« L’exposition ‘110 ans, 110 œuvres’ illustre parfaitement la relation singulière que Société Générale Maroc a réussi à tisser au Maroc et à travers le temps avec la sphère artistique et culturelle. Fruit d’une vision et d’un engagement, portés par des hommes et des femmes d’exception, il nous revient à présent la mission d’enrichir cet héritage et de partager cette mémoire commune avec le grand public autour d’une nouvelle ambition incarnée par notre futur musée qu’abritera notre siège historique centenaire de Casablanca en 2024 », indique Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire Société Générale Maroc.

« Cette exposition est l’occasion de célébrer la passion d’une banque pour l’art et son engagement envers les artistes marocains ; elle constitue un véritable hommage à la créativité et aux talents artistiques qui les animent, mettant en avant la contribution précieuse de Société Générale Maroc envers la culture », déclare de son côté Mehdi Qotbi, Président de la Fondation Nationale des Musées.

« Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain continue sa stratégie de promouvoir les différentes facettes de l’art marocain à travers des expositions dédiées à son histoire ainsi qu’aux précurseurs de la modernité artistique locale ; une démarche qui s’inscrit dans le cadre d’une dynamique plus large visant à accompagner et soutenir la vigueur artistique marocaine », avance Abdelaziz El Idrissi, Directeur du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.