Séisme d’Al Haouz: tenue d’une vente aux enchères d’art au profit des victimes

En collaboration avec la Fondation Nationale des Musées présidée par Mehdi Qotbi, les artistes et les professionnels du marché de l’art organisent le samedi 28 octobre au musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain (MMVIAMC) à Rabat une grande vente aux enchères solidaire au profit des sinistrés du séisme d’Al Haouz.

Cette vente aux enchères a été précédée par une exposition publique au musée, organisée le 25 octobre. Cet événement philanthropique et solidaire a pour objectif une récolte de fonds au profit exclusif du compte spécial 126 mis en place par le Royaume du Maroc.

Cette solidarité est sans frontières, du fait que des artistes de divers pays africains ont répondu présent et se sont spontanément joints à cette action.

Les collectionneurs et mécènes d’art sont ainsi attendus pour se joindre à cet élan et contribuer par leurs acquisitions au succès de cette manifestation où des œuvres de grande qualité artistique seront proposées. Par leurs gestes ils contribueront à la reconstruction d’une région sinistrée et à subvenir aux besoins des rescapés.