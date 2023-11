DigiGirlz : innovation STEM et égalité des sexes au cœur de la 7e édition

La Mission des États-Unis au Maroc et l’Association Anoual font appel aux lycéennes, étudiantes marocaines, ainsi qu’aux professionnels des domaines des STEM et de l’entrepreneuriat, à participer à la 7ème édition du DigiGirlz Mentorship Program – le plus grand mouvement féminin en STEM (Science, Technologie, Ingénierie et mathématiques) – un programme visant à promouvoir l’égalité des sexes en matière d’opportunités économiques et de postes de direction décisionnels, en autonomisant les filles âgées de 15 à 18 ans.

Le programme DigiGirlz encourage et soutient les participantes à résoudre des problèmes sociaux imminents à l’aide d’outils technologiques et soutenir leur intégration dans les carrières STEM. Cette année, le programme portera sur la thématique suivante : « Climate Smart Cities, STEM-Innovation pour un avenir durable ».

Cette thèmatique vise à promouvoir des conceptions innovantes et inclusives pour des solutions intelligentes, transformant les zones urbaines en espaces durables et résilients au changement climatique. En mettant l’accent sur la synergie entre l’égalité des sexes et l’action climatique, l’objectif est de créer des écosystèmes urbains qui privilégient le bien-être de tous les résidents, en particulier les femmes et les communautés vulnérables.

L’édition de cette année sera axée sur l’inclusion, avec des efforts ciblés pour impliquer des professionnels masculins dans l’initiative. En élargissant les possibilités de candidature aux super mentors aux hommes et aux femmes, le programme vise à tirer parti de l’expertise précieuse et des perspectives diverses des professionnels des STEM en tant que « super mentors ». Pour renforcer davantage la collaboration et l’échange d’idées, le programme consacrera une journée de rassemblement des super mentors sélectionnées, favorisant ainsi les opportunités de réseautage.

En outre, notre engagement en faveur de l’inclusion consiste à mettre en valeur l’impact de la communauté Digigirlz. Avec un réseau de plus de 2 500 filles qui ont bénéficié du programme jusqu’à présent, cette édition mettra en lumière certaines alumnae des éditions précédentes, soulignant l’interconnectivité entre les cohortes et démontrant le succès durable du programme.

Lors de l’édition Digigirlz de l’année dernière, le programme a eu un impact significatif, réunissant 290 mentees et 135 mentors de 27 villes marocaines, avec 19 Super Mentors accompagnant 25 équipes qui ont développé avec succès 30 idées de projets innovants. Un projet remarquable, « Advancedwatering » de l’équipe DigiGirlz Errachidia/Ouarzazate, a remporté la première place. Ce projet introduit un système de pointe utilisant un robot connecté et une application conviviale pour optimiser l’utilisation de l’eau pendant les tâches d’arrosage, offrant un contrôle précis et une gestion efficace. Cette édition met en évidence l’engagement de Digigirlz à promouvoir la créativité et l’innovation dans les STEM parmi la prochaine génération.