LG veut devenir une société de plateforme de médias et de divertissement

LG Electronics (LG) a déclaré sa vision audacieuse de devenir une société de plateforme de médias et de divertissement, une transformation commerciale qui enrichira la vie des clients en fournissant des services de valeur et une collection unique de contenus sélectionnés dans les produits, y compris les téléviseurs LG OLED et LG QNED. LG a fait part de sa nouvelle orientation et de sa stratégie lors du webOS Partner Summit 2023, qui s’est tenu au LG Sciencepark à Séoul, en Corée du Sud, et auquel ont participé des producteurs de contenu, des fournisseurs, des développeurs et des personnalités de l’industrie de plus de 30 pays.

Premier événement de ce type, le webOS Partner Summit 2023 offre à LG le forum idéal pour partager sa nouvelle vision et l’immense valeur de l’écosystème en constante évolution et en expansion de la plateforme webOS smart TV avec ses partenaires mondiaux de confiance.

Depuis son lancement sur les Smart TV de LG en 2014, webOS est l’une des plateformes de Smart TV les plus utilisées au monde. Au-delà des 200 millions de téléviseurs LG dans le monde, webOS prend désormais en charge plusieurs marques de téléviseurs tiers sur plusieurs marchés. LG prévoit d’étendre webOS à d’autres fabricants de téléviseurs tiers et d’étendre la plateforme à d’autres catégories de produits. D’ici 2026, LG prévoit d’avoir plus de 300 millions d’appareils équipés de webOS.

Afin d’offrir la commodité inégalée et l’écosystème étendu de webOS à une base de clients plus large, LG a déjà appliqué sa plateforme webOS à une série de catégories, y compris les projecteurs, la signalisation numérique et les systèmes d’infotainment embarqués.

En outre, le nombre de marques partenaires tierces qui ont adopté webOS Hub, la solution webOS pour les marques tierces, a considérablement augmenté, passant de 20 il y a seulement deux ans à plus de 300 aujourd’hui. Au cours de cette période, webOS Hub a fait l’objet d’importantes mises à jour, la variété des contenus proposés s’élargissant pour inclure les jeux en nuage et les services OTT, et de nouvelles fonctionnalités sont apparues pour améliorer la commodité et l’expérience globale de l’utilisateur. En outre, certaines marques de téléviseurs partenaires de LG ont maintenant lancé leurs propres téléviseurs OLED équipés de webOS Hub.

La plateforme de télévision intelligente webOS étant en constante évolution, LG a dévoilé son « projet PINE » afin de fournir des mises à niveau transparentes qui ajoutent la prise en charge de nouveaux services, et d’apporter des améliorations constantes à l’interface utilisateur (UI) et à la conception de l’expérience utilisateur (UX) sur la base de la compréhension approfondie des clients de LG. Afin que le plus grand nombre possible d’utilisateurs puissent profiter de la dernière version de webOS sur leurs téléviseurs, LG offre une prise en charge transparente des mises à niveau du système d’exploitation des téléviseurs et des mises à jour via les mises à niveau de la plateforme, y compris pour les modèles de téléviseurs antérieurs.

La dernière version de webOS LG présente un écran d’accueil redessiné, qui introduit l’interface utilisateur la plus centrée à ce jour. Avec « Full Home », une nouvelle interface qui superpose l’écran d’accueil aux chaînes de télévision en direct, webOS offre une expérience de visualisation de contenu plus pratique et cette interface sera étendue à webOS 4.5. LG prévoit également d’introduire la fonction « Idle Home » qui permettra aux utilisateurs de revenir à l’écran d’accueil, plutôt qu’à la « télévision en direct », lorsqu’ils quittent des applications ou des programmes.

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion de l’écosystème de la plateforme webOS, LG a acquis Alphonso, spécialiste américain de l’analyse des données publicitaires et de contenu, en 2021. Alphonso a créé des filiales au Royaume-Uni et en Grèce l’année dernière, accélérant ainsi la croissance mondiale de son service de contenu.

LG s’apprête à réaliser un investissement substantiel de 1 000 milliards de KRW dans son activité webOS au cours des cinq prochaines années, afin de fournir davantage de contenus et de services répondant aux divers styles de vie et préférences des consommateurs. En renforçant sa compétitivité en matière de contenu et de services, LG pense pouvoir améliorer encore l’expérience des utilisateurs de webOS.

L’investissement stratégique de LG sera axé sur l’élargissement de la gamme de contenus disponibles sur la plateforme webOS, sur l’amélioration de la convivialité en innovant dans l’interface utilisateur et l’interface graphique, et sur le renforcement des partenariats avec les sociétés de production de contenus à l’échelle mondiale. Jusqu’à présent, LG a travaillé avec ses partenaires pour apporter de nouvelles technologies à la plateforme, pour les joueurs, les fans de sport ou les utilisateurs de la génération Z. C’est le cas de l’intégration de Sye, une technologie propriétaire de Prime Video, à faible latence, qui profitera aux clients de LG qui sont fans de sport en direct, comme le Thursday Night Football. Les téléviseurs LG offrent le streaming HDR de Netflix et viennent d’ouvrir la version bêta de Netflix Games on TV. Avec le lancement des écrans lifestyle pour la génération Z, l’entreprise a collaboré avec YouTube pour rendre l’interface tactile native disponible pour l’application sur des modèles tels que le StanbyME.

LG renforce également l’innovation dans le domaine de la recherche et des recommandations basées sur l’IA. L’entreprise prévoit d’intégrer une interface utilisateur vocale (VUI) dans les applications des entreprises partenaires, ce qui permettra aux utilisateurs de webOS de contrôler et de naviguer facilement dans les services de contenu tiers à l’aide de leur voix, et de découvrir du contenu de manière rapide et transparente.

La convivialité du service sera également améliorée. LG Channels 3.0, le service de streaming premium et gratuit de LG, propose une sélection croissante de séries télévisées et dispose d’une interface utilisateur remaniée qui permet aux utilisateurs d’afficher davantage d’options de contenu, y compris des chaînes en direct et des films, sur l’écran, réduisant ainsi la nécessité de faire défiler les programmes. Grâce à la nouvelle interface, les utilisateurs peuvent désormais explorer facilement ce qui est diffusé sur d’autres chaînes sans avoir à mettre en pause ou à s’éloigner de ce qu’ils sont en train de regarder.

Disponible dans 27 pays à travers le monde, LG Channels propose actuellement plus de 3 000 chaînes et compte plus de 50 millions d’abonnés en mars 2023. Rien qu’en 2022, le nombre d’appareils uniques sur lesquels LG Channels a été utilisé a augmenté de 75 %, tandis que la durée de visionnage a augmenté de 57 % et que la fréquence d’utilisation a bondi pour faire du service l’une des cinq applications les plus consultées sur la plateforme webOS.

LG investit activement dans les capacités de développement de sa plateforme de télévision intelligente en s’associant à des institutions universitaires en Corée du Sud pour former la prochaine génération de talents en matière de logiciels, et en renforçant ses efforts pour recruter des professionnels du logiciel de haut niveau dans le monde entier.

LG conduit le changement avec une véritable approche centrée sur le client, comme le montre la vision « Sync to You, Open to All » de son activité TV. Cette vision exprime l’objectif de l’entreprise de fournir des expériences personnalisées qui répondent aux préférences et au style de vie de chaque client, et de créer des produits accessibles à tous.

« LG est prêt à se transformer en une entreprise de plateforme de médias et de divertissement qui fournit des contenus et des services distinctifs qui amélioreront la vie de ses clients », a déclaré Park Hyoung-sei, président de LG Home Entertainment Company, s’exprimant lors du webOS Partner Summit 2023. « Cette transformation ne serait pas possible sans la décennie de leadership de LG dans le domaine des téléviseurs OLED et l’innovation technologique de la plateforme webOS smart TV. »