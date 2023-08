Taylan Süer partage les perspectives de Philip Morris pour le Maghreb

Taylan Süer, Directeur général de la filiale de Philip Morris International (PMI) dans la région du Maghreb, poursuit son engagement à accélérer la transformation de la compagnie pour concrétiser le plus rapidement possible « la vision d’un avenir sans fumée » au Maroc, Algérie, Tunisie et Libye.

Les premiers mois de son mandat, se sont traduits par le positionnement du Maghreb en tant que l’un des hubs les plus influents dans la zone Afrique et Moyen-Orient.

L’objectif est de consolider une partie importante des activités de la région au niveau de la filiale marocaine, afin d’accélérer la commercialisation responsable d’alternatives sans combustion sans fumée et moins nocives, dans le but de remplacer les cigarettes dès que possible.

Dans ce sens, Taylan Süer a déclaré que « le Maghreb est l’une des régions prioritaires et parmi les plus importantes pour la transformation de Philip Morris International vers un avenir sans fumée. Mon objectif pour les années à venir, est d’accélérer l’implémentation de notre vision au Maghreb et offrir aux fumeurs adultes qui autrement continueraient à fumer, des alternatives à risque réduit en comparaison à la cigarette ».

Fort d’une expérience de près de 20 ans au sein de PMI, Süer a occupé plusieurs postes clés tels que Directeur général au Liban, Directeur général Duty Free pour le Moyen-Orient et l’Afrique, et Directeur général en Bosnie-Herzégovine.

Concernant son parcours académique, Süer est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université Sabanci en Turquie, d’un Executive MBA de l’Université Koç et d’un diplôme exécutif de l’Université de Stanford.