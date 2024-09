Japan Tobacco acquiert 100 % de Vector Group Ltd pour 2,4 milliards USD

Japan Tobacco Inc a annoncé que le Groupe JT a conclu un accord avec Vector Group Ltd (VGR), la quatrième plus grande entreprise de tabac aux États-Unis, pour l’acquérir.

Sur la base de cet accord, le Groupe JT lancera une offre publique d’achat portant sur toutes les actions en circulation de VGR, par l’intermédiaire de Vapor Merger Sub Inc., une entité spécialement créée par le Groupe JT pour cette acquisition.

À travers cette OPA et une fusion statutaire ultérieure, le Groupe JT a l’intention d’acquérir 100 % du capital entièrement dilué en circulation de VGR pour un prix de 15 dollars par action, représentant une transaction d’une valeur totale estimée à environ 2,4 milliards USD.

La transaction, soutenue à l’unanimité par le conseil d’administration de VGR, devrait être finalisée d’ici la fin de l’exercice en cours du Groupe JT, prenant fin le 31 décembre 2024, sous réserve de l’obtention des autorisations antitrust et de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Après la clôture, VGR sera une filiale consolidée à 100 % de JT et sera radiée de la Bourse de New York.

Justification stratégique

Conformément à la stratégie du Groupe JT dans le secteur du tabac, décrite dans le Business Plan 2024, cette acquisition apportera à la Société une nouvelle activité en croissance et historiquement rentable, ce qui devrait améliorer le retour sur investissement (ROI) de la Société dans les produits de tabac combustibles.

La transaction renforcera considérablement la présence du Groupe JT aux États-Unis, le deuxième plus grand marché du tabac en termes de ventes nettes et l’un des plus rentables au monde. En outre, elle devrait renforcer la position financière du Groupe grâce à des bénéfices et des flux de trésorerie liquides à moyen et long terme, qui soutiendront la stratégie d’investissement de la Société dans les produits à risque réduit, notamment les tiges de tabac chauffé.

« Nous sommes ravis de cette acquisition qui, en phase avec notre stratégie dans le secteur du tabac, contribuera à l’accélération du retour sur investissement de notre activité dans les produits de tabac combustibles et à l’expansion de la présence mondiale de JT Group. En intégrant cette grande entreprise historiquement rentable à notre société, nous sommes convaincus que la transaction contribuera à une croissance durable et une augmentation de la valeur du Groupe JT », a déclaré Masamichi Terabatake, Président directeur général de JT Group et Président de l’activité tabac.

De son côté, Eddy Pirard, Président directeur général de JT International, « cette transaction renforcera considérablement notre présence aux États-Unis, en faisant passer notre part de marché de 2,3 % à environ 8,0 % et en nous donnant la pleine propriété de deux des 10 premières marques de cigarettes américaines. La transaction nous permettra également de renforcer notre réseau de distribution et de créer des opportunités stratégiques à moyen et long terme pour accroître notre compétitivité sur ce marché majeur du tabac ».