TIJARA organise un débat autour de la douane et la facilitation du commerce

Le secteur du commerce et de la distribution au Maroc constitue est un des piliers de l’économie nationale. Il contribue à la création des richesses, à l’investissement en regroupant une large gamme d’activités.

D’emblée, pour une compétitivité et performance prennes du secteur, différents défis sont à relever. La facilitation des échanges et des flux commerciaux en fait partie car elle est, étroitement, liée au développement et à l’épanouissement économique.

Ainsi Tijara et l’Administration des Douanes des Impôts Indirects (ADII) ont débattu lors d’une visio-conférence, le 24 juillet 2023, du rôle de la Douane dans la facilitation du commerce et de la distribution.

Lors des échanges avec les principaux acteurs du secteur de la distribution, le rôle des autorités douanières a été mis en exergue comme primordial dans le commerce et la distribution. Il est manifeste, non seulement, dans les processus de traitement des flux, mais également dans les contrôles qui garantissent la conformité aux législations nationales, à la sécurité et la protection des citoyens.

En effet, le niveau d’efficacité des facilitations douanières agit de manière non négligeable sur la compétitivité économique et l’essor du commerce.