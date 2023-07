GNL : Shell fournira 500 millions de mètres cubes par an au Maroc à l’horizon 2035

Le Maroc sécurise une bonne partie de son besoin annuel en gaz naturel liquéfié (GNL). Le Royaume à travers l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a conclu un contrat avec Shell, le géant britannique de l’énergie, pour la fourniture de 500 millions de mètres cubes de GNL par an sur 12 ans, soit un volume global de six milliards de m3. Le montant du contrat n’a pour autant pas été dévoilé.

Selon le ministère de la Transition énergétique, l’approvisionnement sera assuré via les ports espagnols et la partie marocaine du Gazoduc Maghreb-Europe (GME) dans les premières années. La livraison à travers de futurs terminaux méthaniers marocains se fera dans un second temps.