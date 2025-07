L’ONEE se mobilise au profit des personnes à besoins spécifiques

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE) a organisé du 28 au 29 juillet 2025, à la plage de Bouznika, une action de sensibilisation et d’animation sportive, culturelle et artistique au profit des personnes à besoins spécifiques, en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en Situation de Handicap (FRMSPSH).

Cet évènement, qui s’inscrit dans le cadre du programme « Plages Propres » piloté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a pour objectif la sensibilisation des personnes à besoins spécifiques aux problématiques environnementales, en particulier la pollution plastique des mers et des océans et à leur inculquer les comportements écologiquement responsables vis-à-vis du littoral et de l’environnement.

A cette occasion, un programme de sensibilisation riche et varié d’activités socio-éducatives, sportives, culturelles et artistiques a été élaboré au profit des estivants à besoins spécifiques comprenant des ateliers de sensibilisation à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources en eau contre la pollution et le gaspillage, et ce au niveau du centre d’éducation à l’environnement du village pédagogique de l’ONEE, des activités de recyclage des déchets, des concours de dessins, des compétitions sportives avec remise de trophées…etc.

Egalement, une table ronde a été organisée à la plage de Bouznika en marge de cet évènement sur la thématique du rôle de la sensibilisation des personnes à besoins spécifiques dans la protection de l’environnement, avec la participation d’experts environnementaux, des cadres de l’ONEE et des membres de la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en Situation de Handicap.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’engagement continue de l’ONEE, en tant qu’entreprise citoyenne, visant notamment la contribution à l’inclusion sociale des personnes à besoins spécifiques et la sensibilisation des citoyens à l’utilisation rationnelle des ressources en eau et à la préservation de l’environnement.