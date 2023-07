Dacia adopte une vision éco-durable pour ses futurs véhicules

Dans le cadre du développement de ses activités autour d’une vision écoresponsable et innovante, Dacia a décidé d’adopter une nouvelle approche pour ses futurs véhicules. Le constructeur automobile proposera dorénavant des véhicules alliant design et fonctionnalités tout en misant grandement sur la durabilité.

Un D et un C, deux lettres blanches connectées l’une à l’autre, formant un lien au milieu d’une calandre noire. Le nouvel emblème « Dacia Link » de Dacia, tel qu’il figure sur la calandre de ses modèles, symbolise parfaitement les orientations de la marque en termes de choix de couleurs et matières. Des choix forts, pris pour correspondre toujours plus aux « balises philosophiques » de la marque : l’essentiel, la simplicité, mais aussi l’esprit d’aventure.

Les véhicules Dacia inspirent l’esprit d’aventure, les voyages en famille au grand air, la liberté, la convivialité. Pourquoi ? Parce que leur design exprime la robustesse, la simplicité, la durabilité, l’habitabilité, grâce notamment à des choix forts en termes de matériaux et de couleurs, la plupart étant directement inspirés par la nature.

Toujours à la recherche de l’essentiel

À l’écoute des besoins essentiels de ses clients, Dacia cherche à aborder l’automobile différemment, en privilégiant une consommation raisonnée. Faire preuve d’un tel pragmatisme impose d’effectuer des choix forts, notamment en termes de design. Dans ce domaine, le service « Couleurs et Matières » de la marque est en première ligne. « Il est capital pour Dacia de travailler de la manière la plus authentique possible. Le client doit se rendre compte qu’il y a une recherche de simplicité et d’essentialité dans notre travail. Bannir les artifices à la mode et être à la recherche de nouvelles matières plus respectueuses de l’environnement est une démarche de création pure, quasi fondamentale », indique la marque.

Pour cela, Dacia ose. Dévoilée en décembre dernier, la couleur inédite Lichen kaki, nuance de vert qui rappelle la mousse et la terre, est la première teinte dite opaque à faire son apparition dans la gamme. Non seulement elle souligne la proximité de Dacia avec la nature et ses éléments, mais elle présente deux qualités essentielles pour la marque : elle est sans mica (paillettes métalliques) donc une formulation de la couleur plus simple et grâce à son aspect « non métallisé », dépourvu de paillette brillante, les salissures d’usage se voient moins. « L’absence de métal dans les peintures opaques apporte un côté très solide qui correspond bien au style robuste de Dacia », explique-t-on. Ce type de teintes va d’ailleurs s’étoffer rapidement dans la gamme de coloris disponibles.

Abandon total du chrome et du cuir : deux choix forts et assumés

Ce sont deux matériaux qui ont été et qui restent, pour beaucoup, emblématiques de l’automobile. Mais le chrome et le cuir d’origine animale font partie du passé pour Dacia, pour qui il était temps de changer d’ère, en les remplaçant de manière intelligente. Le choix des matières de substitution a ainsi été orienté par la recherche d’une meilleure durabilité et de procédés de fabrication plus respectueux de l’environnement.

Ainsi, en complément des tissus, l’intérieur des futurs modèles Dacia pourra recevoir un cuir synthétique appelé TEP (tissu enduit de plastique). Ce matériau, agréable au toucher, facile d’entretien et très résistant est parfaitement adapté à l’esprit des modèles Dacia tournés vers la famille et à l’aventure au grand air.

De son côté, le chrome disparait aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des modèles Dacia. Les éléments d’habillage seront désormais peints de couleur gris acier. Ce traitement présente un avantage pour les clients comme pour la planète : la peinture est plus respectueuse de l’environnement, car bien moins émettrice de CO2 que le chromage, elle est plus résistante aux rayures et présente une meilleure durabilité. Et alors que la très grande majorité des logos automobiles sont chromés, le nouvel emblème « Dacia Link » de Dacia est lui, peint en blanc.

Des textiles souples pour plus de durabilité

Toujours dans une optique de plus grande durabilité, de nouveaux matériaux textiles souples vont faire leur apparition à l’intérieur, par exemple pour remplacer les actuels placages en plastique sur la planche de bord. Ce choix offre de nombreux avantages dont une meilleure absorption phonique et un toucher soft sur ces pièces habituellement dures. Qui plus est, le textile est non rayable et ne grince pas, contrairement aux pièces rigides.

Tous ces choix concernant les couleurs et matières des véhicules Dacia s’inscrivent dans une recherche permanente de l’essentiel.

L’authenticité du design de Dacia et de ses choix de couleurs et de matériaux profite aux clients comme à l’environnement.