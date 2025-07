Voici les résultats de l’AG Extraordinaire des actionnaires de Stellantis 2025

Stellantis N.V. (« Stellantis ») annonce aujourd’hui que les actionnaires ont approuvé la nomination d’Antonio Filosa en tant que membre du Conseil d’Administration et Executive Director de Stellantis lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).

Les détails de la résolution soumise à l’AGE sont disponibles sur le site internet de l’entreprise (www.stellantis.com).

À propos de Stellantis