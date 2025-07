Le gouvernement et Stellantis annoncent le lancement officiel de FIAT TRIS

Le gouvernement marocain et Stellantis annoncent le lancement de TRIS, le premier véhicule électrique à trois roues de FIAT Professional, conçu pour transformer la micromobilité professionnelle au Maroc et dans l’ensemble de la région Afrique et Moyen-Orient. Ce modèle inaugure une nouvelle génération de véhicules compacts, durables et accessibles, adaptés aux usages quotidiens des travailleurs et entreprises dans les environnements urbains, périurbains et ruraux.

Dans un contexte marqué par une urbanisation rapide, une congestion croissante des villes et une demande accrue de solutions abordables, la micromobilité s’impose comme un levier essentiel de transformation durable pour la région MEA.

Engagé en faveur d’une mobilité durable, et en ligne avec les objectifs du plan stratégique 2030 du Groupe, Stellantis poursuit son ambition en matière de micromobilité au Maroc. Après le déploiement réussi des objets de micromobilité Citroën Ami, Opel Rocks-e et Fiat Topolino – dont la capacité de production est passé de 20 000 à 70 000 unités depuis janvier 2025 – Stellantis introduit aujourd’hui FIAT TRIS, une nouvelle étape dans cette dynamique, pensée spécifiquement pour des usages professionnels.

Samir Cherfan, Directeur des Opérations de Stellantis Moyen-Orient et Afrique déclare, « FIAT TRIS incarne pleinement notre vision d’une mobilité accessible, inclusive et durable pour l’Afrique. En fabricant ce véhicule au Maroc, nous répondons concrètement aux besoins des populations locales, tout en créant de la valeur pour l’économie régionale. TRIS démocratise l’accès à la mobilité professionnelle pour des millions de travailleurs, d’artisans et d’entrepreneurs, et s’impose comme un catalyseur d’opportunités économiques et sociales à l’échelle du continent. Ce projet illustre notre volonté de développer des solutions de mobilité dans la région, pour la région, tout en contribuant à la transition vers un avenir bas carbone. »

La production de TRIS a démarré en juillet 2025 à l’usine de Kénitra, avec une capacité annuelle de 65 000 unités. Ce développement porte la capacité totale de micromobilité du site à 135 000 unités par an, en mobilisant les talents locaux, notamment à travers le Stellantis Automotive Technical Center (ATC) basé à Casablanca, qui réunit plus de 4 000 ingénieurs et techniciens supérieurs.

Olivier François, PDG de FIAT, a commenté l’événement : « TRIS représente une révolution mondiale et jouera un rôle fondamental en offrant aux entreprises et aux communautés la vision de FIAT d’un transport socialement inclusif.

Avec le lancement au Maroc, nous poursuivons notre parcours réussi dans la transformation de l’ensemble du segment de la micromobilité, commencé avec Topolino, et nous nous engageons à fournir des véhicules durables et accessibles également dans le segment de la mobilité professionnelle.

Les débuts dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique nous permettront de contribuer à sa croissance, tout en progressant stratégiquement dans la création de la présence mondiale que TRIS mérite.

Notre objectif est d’introduire cette nouvelle ère de mobilité urbaine en Europe en 2026, ce qui nous permettra de répondre aux besoins d’une population urbaine croissante qui exige des solutions conçues pour simplifier les besoins quotidiens. »

Conçu pour répondre aux réalités socio-économiques de la région, TRIS devient un outil concret d’émancipation économique pour les livreurs, artisans, indépendants et jeunes entrepreneurs. Accessible via des solutions de financement adaptées – microcrédit & crédit bancaire – il permet d’élargir l’accès à une mobilité de travail fiable et sécurisée.

Respectant les normes de sécurité automobile internationales, FIAT TRIS est entièrement électrique, contribuant aux objectifs de décarbonation de la région. Sa production locale repose sur une approche d’industrialisation propre, inscrite dans la démarche environnementale de l’usine de Kénitra.

Ce projet incarne la vision commune du gouvernement et de Stellantis : faire du Maroc un pôle régional de production de solutions de mobilité durables et inclusives. Grâce à son écosystème industriel mature, ses talents, et ses capacités d’innovation, le Maroc confirme sa position de hub stratégique pour le développement de solutions pensées pour la région MEA.