Inclusion digitale : Chari s’engage avec L’UM6P Ventures

En marge du Gitex Africa Digital Summit, l’UM6P Ventures a procédé à la signature d’un accord de collaboration avec Chari.

Ce protocole d’accord a pour objectif d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat d’investissement, dans le but de renforcer le soutien aux startups. Les deux parties s’engagent à collaborer pour définir les termes et conditions de ce partenariat, en vue de favoriser une croissance durable et un développement harmonieux des écosystèmes entrepreneuriaux.

A travers cette convention, l’infrastructure de Chari et de ses filiales sera hébergée dans le Data Center de l’UM6P. Les conditions contractuelles régissant cet hébergement garantiront la sécurité, la disponibilité et la confidentialité des données, tout en respectant les normes de protection applicables. Cette collaboration technologique permettra à Chari de renforcer sa position en tant qu’acteur majeur de l’e-commerce en Afrique francophone.

En outre, l’UM6P Ventures et Chari collaboreront sur des initiatives numériques visant à promouvoir l’inclusion digitale et financière des petits agriculteurs ; ensemble, ils travailleront pour développer des solutions innovantes afin de faciliter l’accès aux marchés, améliorer les capacités de gestion et favoriser l’inclusion financière de ce secteur vital de l’économie africaine.

L’accord prévoit également un soutien à la montée en compétence des collaborateurs de Chari et de ses filiales grâce à des programmes de formation continue. L’objectif étant d’accompagner le développement professionnel de ces talents prometteurs, afin de renforcer leur expertise et leur permettre de saisir les opportunités offertes par l’économie numérique.

Enfin, cet accord permettra de faciliter l’intégration entre le monde académique et professionnel en faveur des étudiants de l’UM6P, grâce à des programmes de stages, mais aussi, de recrutement.