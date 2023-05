BMCE Capital organise la 2ème édition du Moroccan Equity Summit, une rencontre majeure entre investisseurs et entreprises cotées au Maroc et en UEMOA.

BMCE Capital organise la 2ème édition du Moroccan Equity Summit. Cet événement majeur se déroulera du 1er au 2 juin 2023 à Casablanca et réunira un large éventail d’investisseurs locaux et étrangers ainsi que des sociétés cotées au Maroc et sur la zone de l’UEMOA. L’objectif principal de l’événement est d’offrir un cadre d’échange unique et direct aux participants, investisseurs institutionnels et sociétés cotées, pour un partage d’information riche et constructif.

En effet, les participants auront l’opportunité de prendre part à une série de rendez-vous organisés sous différents formats pour optimiser les échanges et avoir toute l’information nécessaire afin d’étayer leur choix d’investissement.

Cet événement d’envergure vient confirmer et assoir davantage l’engagement de BMCE Capital à renforcer ses liens avec la communauté des investisseurs institutionnels et à contribuer à l’essor des marchés boursiers au Maroc et en UEMOA dans le but de créer un environnement propice aux opportunités d’investissement et à la croissance des entreprises.