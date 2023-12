BMCE Capital Investments lance « Capital Croissance », son nouveau fonds d’investissement

BMCE Capital Investments, filiale du groupe BMCE Capital dédiée au Private Equity, est fière d’annoncer le lancement de Capital Croissance, son deuxième fonds d’investissement OPCC agréé par l’AMMC sous le numéro AG/SPCC/002/2023 le 09 juin 2023, et dont l’objectif est de soutenir le développement des entreprises marocaines.

Doté d’une taille cible de 500 MMAD, Capital Croissance a d’ores et déjà levé près de 285 MMAD, grâce au soutien d’investisseurs institutionnels marocains de renom. L’ambition de ce fonds est de stimuler et d’accélérer le développement de l’économie réelle marocaine. En effet, en renforçant la solidité financière des entreprises nationales, le fonds vise à les aider à atteindre de nouveaux stades de développement et de croissance, créant ainsi de la valeur et des emplois à moyen et long terme.

Capital Croissance constituera, durant sa période d’investissement, un portefeuille diversifié, sans contrainte sectorielle, en investissant minoritairement dans des entreprises essentiellement de droit marocain réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 30 MMAD et 300 MMAD. Le fonds fournira l’accompagnement nécessaire à la réalisation des objectifs de croissance des entreprises sélectionnées, tant au Maroc qu’à l’international.

Capital Croissance privilégiera les entreprises orientées vers l’international (exportation ou implantation internationale) ou celles qui contribuent à la substitution aux importations, favorisant ainsi la souveraineté industrielle nationale. De plus, le fonds s’efforcera d’investir dans les entreprises ayant l’ambition de s’engager en faveur des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG), et principalement celles qui ont des projets de création d’emplois, d’inclusion sociale ou de décarbonation.