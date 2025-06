C’est parti pour la 4ème édition de l’Annual Investor Conference

BMCE Capital annonce la tenue de la 4ème édition de l’Annual Investor Conference, le rendez-vous incontournable entre investisseurs et entreprises cotées au Maroc, en Tunisie et en UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine).

Cette édition se tiendra les 12 et 13 juin 2025 à Casablanca, et réunira, comme chaque année, un large éventail d’investisseurs institutionnels locaux et internationaux, ainsi que des entreprises cotées au Maroc, en Tunisie et en zone UEMOA.

Fidèle à sa vocation de plateforme d’échanges de référence entre investisseurs et émetteurs, l’Annual Investor Conference poursuit son développement. L’édition 2025 se distingue par une participation plus soutenue de sociétés, enrichissant ainsi le paysage financier et ouvrant de nouvelles opportunités d’investissement.

Durant deux jours, les participants auront accès à un programme riche de rencontres leur permettant d’échanger avec les sociétés cotées, d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement et de tisser des liens durables avec les acteurs clés du secteur financier régional.

Cet événement reflète l’engagement constant de BMCE Capital à accompagner le développement des marchés de capitaux et à favoriser l’échange et la création de valeur entre émetteurs et investisseurs.