Marché automobile au Maroc : Adil Bennani dit tout (VIDEO)

TABLE RONDE. Suite à la crise pandémique, la reprise économique s’accompagnerait de tensions inflationnistes, dont la conséquence est le renchérissement du prix des véhicules. La guerre en Ukraine a généré un ensemble de contraintes supplémentaires. Des éléments sur lesquelles s’est penchée la table ronde du Cercle des ÉCO, organisée par le groupe Horizon Press sous le thème : «Voiture électrique, une mue inéluctable», animée par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO avec la participation de Nawal Afiq, directrice de la marque DS Automobile, Adil Bennani, patron de l’Association des importateurs des véhicules au Maroc (AIVAM) et DG d’Auto Nejma, Fabrice Crévola, DG de Dacia et de Renault Commerce et Sebastien Poncet, directeur de Porsche Maroc.

Le temps des records, 178.000 véhicules (2018), est loin derrière. Depuis quelques années, on assiste à une tendance baissière. Avec 165.000 véhicules en 2021, et à peu près 160.000 l’année précédente, la chute du marché automobile continue, selon les chiffres de l’AIVAM.

«Si on s’aventure cette année, on notera une estimation qui varie de 150.000 à 155.000 véhicules, ce qui fera donc encore une fois une année de baisse», atteste Adil Bennani.

En effet, d’après les statistiques de l’AIVAM, le nombre des véhicules neufs vendus à fin mars 2023 est d’à peine 36.816. La diminution des ventes est de 11,07% par rapport à la même période de l’année passée. Selon les projections, dans sept ans, on devrait parvenir à 20% des ventes en véhicule électrifié. «20% c’est le chiffre auquel est arrivée l’Europe actuellement», fait noter le patron de l’AIVAM.

«On devrait tourner autour de 900 unités, ce qui est quasiment 5 fois plus que ce qui s’est fait l’année dernière. Puis on devrait faire le double en plug-in hybride cette année par rapport à l’année dernière», fait savoir Adil Bennani, en notant que le marché est en train de régresser de 10%. Il avoue par ailleurs que l’offre de Dacia Spring permettra de changer la donne. Il convient de noter que la marque domine le segment des VP, avec une part de marché (PDM) de 23,28%, soit 10.485 unités écoulés à fin avril 2023.

Quelques chiffres clés

Selon les chiffres publiés par l’AIVAM, les ventes globales des voitures neuves au Maroc se sont établies à 49.300 unités à fin avril dernier, en baisse de 8,55% par rapport à la même période en 2022. Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations des véhicules particuliers (VP) a enregistré un recul de 6,47%, avec 45.035 unités vendues à fin avril 2023, alors que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) a accusé une chute de 26,01%, avec 4.265 unités vendues.

En ce qui concerne le segment VP, Renault a vendu 7.199 unités (PDM de 15,99%) et Hyundai (5.831 unités et 12,95% de PDM). Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 884 unités (20,73% de PDM), devant DFSK qui a vendu 676 véhicules (15,85%) et Fiat avec 543 unités (12,73%). Côté premium, Audi a vendu 1.269 unités, soit une PDM de 2,82%, devant BMW (1.013 unités et une PDM de 2,25%) et Mercedes (927 unités et une part de 2,06%).

Porsche, quant à elle, a écoulé 168 unités, avec une part de marché de 0,37%, alors que les ventes de Jaguar ont atteint 38 voitures (0,08% de PDM). Évoquant les prix sur les voitures électriques, Adil Bennani fait part d’une révélation inédite. «Avoir un véhicule électrique est plus rentable qu’un véhicule diesel aujourd’hui, et je vous garantis que sur les deux prochaines années les prix vont baisser de plus de 20% sur l’électrique», affirme-t-il.