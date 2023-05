Huawei Consumer BG lance plusieurs produits à Dubaï

Huawei Consumer BG a organisé l’événement de lancement de la série Huawei P60 et des produits phares à Dubaï, présentant une nouvelle gamme d’appareils phares, dont le Huawei P60 Pro, le Huawei Mate X3, le Huawei FreeBuds 5, le Huawei WATCH Ultimate, le Huawei MatePad Pro 11, ainsi que le Huawei MateBook X Pro et le Huawei MateBook D 14.

« Nous avons fait preuve d’un retour prometteur avec nos lancements consécutifs de gammes phares, notamment le Huawei Mate 50 Pro l’année dernière, et le Huawei P60 Pro et le Huawei Mate X3 aujourd’hui », a déclaré Pablo Ning, président de Huawei Consumer BG pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

« Même si la route est encore pleine de défis, notre investissement dans l’innovation ne changera pas, pas plus que notre détermination à continuer à développer les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique